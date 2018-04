Náprstkovo muzeum vystavuje ozdoby z ptačího peří

Čelenky, ozdoby paží a uší, suknice, náhrdelníky, hudební nástroje a šípy, při jejichž výrobě byly použity výhradně přírodní materiály, zejména ptačí peří, budou až do začátku prosince k vidění na nejnovější výstavě Náprstkova

muzea v Praze. Pocházejí od domorodých kmenů Amazonie a území rozkládajícího se na rozhraní Paraquaye, Argentiny a Bolívie. Vznikly ve druhé polovině 19. a začátkem 20. století a do Prahy je ze svých cest přivezli Stanko Vráz a Vojtěch Frič.

Na výstavě muzeum představuje značnou část sbírky jihoamerických péřových ozdob, která ve stálé expozici tvoří jen zlomek. Z doplňujících textů se návštěvníci dozvědí, že péřové ozdoby neměly jen dekorativní funkci, ale vázala se k nim i určitá symbolika vyplývající jak z druhu ptáka, tak i z jejich

barevnosti. Zdobili se jimi většinou muži, přičemž ozdoby byly neodmyslitelnou součástí šamanských rituálů.



Návštěvníci si mohou na výstavě prohlédnout i nejstarší akvizice tohoto druhu. Například čepičku a klobouk zdobené peřím ze sbírek jezuitského matematického muzea, které po jeho zrušení v roce 1832 přešly do Muzea království českého (dnes Národního), dále závěs z ptačích kůstek darovaný muzeu v roce 1880 přírodovědcem Benediktem Roezlem a plášť z vytloukané kůry zdobený našitým ptačím peřím. Ten muzeu koncem 19. století

věnovala operní pěvkyně Klementina Kalašová. Sbírky pražského Náprstkova muzea obohacují v těchto dnech ještě dvě další expozice. Do 15. října potrvá výstava bankovek z celého světa. Koncem měsíce bude uzavřena výstava nazvaná Okno do světa, která po celé léto připomínala význam této muzejní

instituce při prezentaci téměř neznámých exponátů.