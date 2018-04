Náprstkovo muzeum ukáže veřejnosti poprvé meče a zbroje samurajů

Japonské zvyklosti výstava zachovává při datování exponátů: Jejich stáří není určeno letopočtem, ale podle ér japonských dějin. Návštěvníci si tak prohlédnou například starší meče z doby Muromači, mladší z období Tokugawa a dalších.

"Čepele byly dokonalé od nepaměti, aby se v nich zrcadlila duše samuraje. Pochvy pocházejí z 18. a 19. století, kdy byl v Japonsku mír. Proto jsou zdobnější," upřesnila autorka výstavy.



Expozice, kterou v sobotu 25. března ve 13:00 doplní výklad znalce Viktora Hasuhany, je přístupná od úterý do pátku od 09:00 do 17:30. Zavřena je o polední přestávce od 12:30 do 13:15. Pauzy však hodlá muzeum od 1. dubna zrušit. Podrobnější informace lze získat na internetové adrese http://www.aconet.cz/npm

Japonské zbraně vlastní i vojenské muzeum, hrad Opočno a další výstavní síně. Náprstkovo muzeum však disponuje nejrozsáhlejší kompletní sbírkou těchto válečnických předmětů v České republice. Je srovnatelná se sbírkami významných evropských muzejních institucí.