Napříč Krušnými horami

11:57 , aktualizováno 11:57

Na Teplicku je hřeben Krušných hor poměrně široký, takže turisté, kteří sem zavítají, si mohou udělat pěkný výlet i napříč pohořím. To je i případ desetikilometrové vycházky mezi Moldavou a Dlouhou Loukou. Od moldavského nádraží se dáte k bývalému hotelu Hranice, dále projdete kolem dřevěné kůlny. Je v ní replika středověké sklářské pece, v níž se před několika lety pokusně tavilo a tvarovalo sklo. Na silnici u Sklářské chaty odbočíte doprava. Dostanete se tak do obce Moldava a do otevřené lučinaté krajiny.