Napříč Jižní Amerikou autostopem - za dolar

Může se hodit Doprava z Evropy

Letenky do Jižní Ameriky se dají sehnat od cca 25 000 Kč vč. poplatků, záleží na sezoně, době pobytu a destinaci. Nejčastější (tedy levnější) destinace zahrnují Sao Paulo a Rio de Janiero (Brazílie), Caracas (Venezuela), Lima (Peru) a Santiago de Chile (Chile). Doprava ve vybraných zemích Jižní Ameriky

Ve všech zemích lze využívat husté sítě autobusové dopravy. S mnohahodinovým zpožděním z důvodu technických závad je ale třeba počítat všude (zejména při návratu do místa, odkud se pokračuje letecky – tedy konkrétní den a hodinu!) Venezuela: autobusovou dopravu poslední roky sužují technické problémy neudržovaného vozového parku. V oblastech vzdálenějších od velkých měst lze omezeně stopovat. Na silničkách v divočině je to pak jediná možnost. Ve Venezuele lze také využít cenově dostupnou síť vnitrostátní přepravy celé řady soukromých společností – informace lze snadno získat například po příletu do Caracasu na Aeropuerto International se Maiquetía Simon Bolivar.

Největší vodopád světa - Salto Angel



Brazílie: Všechny hlavní tahy jsou pokryty poměrně spolehlivou a rychlou autobusovou dopravou. Často i po poměrně odlehlých silnicích jezdí autobusy, i když třeba jen jednou či dvakrát za týden. Ve venkovských oblastech je možné stopovat, čím dále od "civilizace", tím je větší pravděpodobnost, že to bude i zadarmo…

Bolívie: Všechna města jsou propojena autobusovou sítí. Přejezdy trvají často hodně dlouho kvůli nekvalitnímu povrchu vozovek. Poruchy či závady dopravních prostředků jsou středně časté.

Autostop ve smyslu jezdit zadarmo prakticky neexistuje, ale projíždějící vozy berou náhodné cestující za úplatu. Hodně je rozšířeno cestování na korbách náklaďáků. Je to pomalejší, nepohodlné co se prašnosti týče, ale pro vyhlídku na krajinu mnohem příjemnější.

Chile a Argentina: Obě země jsou z dosud jmenovaných asi nejvyspělejší. Je zde hustá a spolehlivá autobusová doprava, cenově přijatelná. V obou zemích je akceptován autostop. Nesetkal jsem se s případem, že by se na "stopu“ platilo. Jazykové vybavení: Pro všechny země je nutné umět alespoň základy španělštiny, v Brazílii se hovoří portugalsky. Na venkově se anglicky cizinec prakticky nedomluví.