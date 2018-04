Napříč Afrikou vyrazí expedice v dubnu

18:15 , aktualizováno 18:15

V dubnu příštího roku vyrazí směr africký kontinent skupina mladých nadšenců, kteří si vytkli za cíl prozkoumat Afriku. Členové expedice, která nese název Trans Africa 2001, chtějí ujet po černém kontinentě šedesát tisíc kilometrů a navštívit čtyřiadvacet zemí. To vše za sedm měsíců. Výprava by měla mít asi osm lidí, ale zatím probíhá výběr vhodných adeptů. Defintivní složení expedice oznámí organizátoři do konce listopadu.