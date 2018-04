Naposledy oprašte běžecké a trekové boty. Listopad patří velkým akcím

Závod s dlouhou tradicí

Kunratický les i letos zaplní účastníci známého přespolního běhu. Na Velkou kunratickou, která se poběží už po 82. a letos připadá na 8. listopad 2015, míří tisíce milovníků náročného běhu. Startovat se bude od půl deváté u Dolnomlýnského rybníka v pražském Kunratickém lese a závodit můžete v 27 kategoriích, na šesti různých tratích v délce od 370 do 3100 metrů.

Charakteristické jsou pro závod tři prudké výběhy a tři přeběhy Kunratického potoka. Nejvíce se zapotíte během na trasách, jejichž součástí je „výběh k Hrádku“. Na vzdálenosti 60 metrů počítejte s převýšením 45 metrů. Na tuto trať je ovšem tradičně zapovězen vstup ženám. Jenže, ne všechny účastnice se s tím smíří! K závodu každoročně patří, že některé ženy se, pravidlům i pořadatelům navzdory, na trasu vydávají. Z minulosti jsou známy případy, kdy běžely v mužském převleku!

Nejnáročnější částí Velké kunratické je výstup na Hrádek.

Hrádek ale stojí za vidění nejen bez ohledu na pohlaví, ale i na fyzickou zdatnost. Vypravit se na něj můžete kdykoliv během roku, a to zcela libovolným tempem. Stavba, která byla spíše pevností než reprezentativním sídlem, vznikla na počátku 15. století na objednávku krále Václava IV. Po králově smrti se do pevnosti uchýlili husité, záhy byl ale Hrádek dobyt a vypálen.

Ještě v roce 1881 měřily jeho zdi několik metrů, ovšem kvůli tehdejšímu rozvoji turistiky je majitel kunratického panství nechal strhnout. Podrobnosti o Hrádku a jámách, které kolem něj zbyly, se dovíte z informačních panelů Naučné stezky Kunratický les.

K Hrádku můžete vyrazit například od stanice metra linky C Roztyly, která se nachází jen několik metrů od Kunratického lesa. Držte se přitom modré turistické značky.

Pěšky krajem vína

Puchýře si letos můžete vytvořit na čtyřech trasách po jižní Moravě.

Pokud to máte do Prahy daleko, nezoufejte! Také na jižní Moravě se tamní klub turistů chystá vyrazit do přírody. Od pátku 13. do neděle 15. listopadu 2015 se můžete stát součástí akce Za posledním puchýřem, kterou každoročně pořádá Klub českých turistů. Na Znojemsko a Podyjí se ale letos puchýřů chtiví turisté vypraví úplně prvně.

Autobusy se v pátek vydají do čtyř světových stran a díky tomu budete mít šanci prozkoumat okolí Vranovské přehrady, malebné Moravskokrumlovsko, Pálavu i s okolními pamětihodnostmi a také přilehlé Dolní Rakousko. Trasy budou celkem čtyři – v délce 15, 30, 40, 50 a 55 kilometrů. Pokud to stihnete, nezapomeňte také na některé historické a umělecké památky. Například na zámku Moravský Krumlov byla letos v červenci otevřena expozice Jana a Medy Mládkových.

Akci v centru Znojma v pátek odstartuje promítání o cestě kolem světa a koncert písničkářské legendy Záviše. Ve stejnou dobu ve Znojmě budou probíhat Slavnosti Svatomartinského a mladého vína, proto budete moci víno ochutnávat i nakupovat.

Rozběhané Plzeňsko

Pokud přeci jen dáváte přednost běhu, máte v listopadu přinejmenším další dvě možnosti poměřit si síly s ostatními. V Plzni máte v sobotu 14. listopadu 2015 jedinečnou šanci vyrazit na trať se známým českým běžeckým guru a ultramaratoncem Milanem Škorpilem, a to během akce Výběh s osobnostmi.

Muzeum jižního Plzeňska, které se nachází v tamním zámku, stojí za vidění.

Akce, nad kterou převzala záštitu někdejší legenda československé atletiky Dana Zátopková, chce oslovit veřejnost a nabídnout pomocnou ruku těm, kdo chtějí zlepšit své zdraví a životní styl. Seriál akcí pořádá Škoda FIT a nabídne několik akcí, kde si amatérští běžci nebo úplní běžečtí začátečníci budou moci zaběhat se známými běžeckými osobnostmi.

Také státní svátek, který letos připadá na úterý 17. listopadu 2015, můžete oslavit během. Běh 17. Listopadu v Blovicích pořádá už potřetí TJ Sokol Blovice. Na programu závodu v městečku Blovice, které se nachází jižně od Plzně, jsou tratě rozdělené podle věkových kategorií. Závod se odehraje v prostředí zámeckého parku v Blovicích, který je v anglickém stylu a obklopuje jej protékající řeka Úslava. Dospělí pak vyběhnou do tamního parku v Cecimě.

Pokud se do Blovic vypravíte, nezapomeňte navštívit tamní pseudogotický zámek a Muzeum jižního Plzeňska, které se v něm nachází. Prohlédnout si můžete například expozici ložnic a historického prádla našich prapředků. Za projití stojí i necelý kilometr dlouhá naučná stezka v zámeckém parku, která vás provede proměnou původní barokní zahrady v přírodně krajinářský park, kterým se stal na konci 19. století.