Naplánujte si výlet za jídlem a za zábavou. Restaurace, které stojí za to

Středověký hodokvas (Červený hrádek)

Zámek Červený Hrádek u Jirkova není příliš známý, nenarazíte zde tedy na davy turistů, ale působí jako vzpruha, pokud projíždíte ne vždycky líbeznou krajinou Krušných hor. Kromě obligátní zámecké prohlídky zámek nabízí také speciální pohoštění, a to zejména pro ty, kdo své narozeniny či promoce nechtějí slavit úplně tradičně.

Na objednávku (je dobré volat nejméně tři dny předem) personál připraví středověký hodokvas v prostorách zámecké vinárny. Jde o sklepní místnost zařízenou poměrně skromně. Pocit, že jste se ocitli v minulosti, zajistí obsluha oblečená do dobových kostýmů.

Jídlo nedostanete na klasickém porcelánu, ale v kameninových nádobách, na začátku hostiny dostanete speciální "středověký" bryndák – a rozhodně se nemusíte stydět jíst rukama, s tím se zde počítá.

Co se bude servírovat, závisí na dohodě, platí však, že hodokvas je určený spíše lidem milujícím maso ve všech různých podobách, prim hraje vepřové, klobásy, podává se také guláš. Pochutnáte si i na domácím sádle. Jestliže budete chtít, můžete si k hostině objednat také medovinu.

Cena je samozřejmě individuální, při standardní objednávce dělá rozpočet na jednu osobu 600–650 korun.

Adresa: Restaurace je u zámku Červený Hrádek u Jirkova

Web: http://www.zamek-cerveny-hradek.cz

Staré bylinkové časy (U dwau Maryí)



U dwau Maryí

Procházka po Českém Krumlově je sama o sobě zážitkem, ale najíte se zde také skvěle, a to zcela v duchu starobylého města. Krčma U dwau Maryí z ulice vypadá poměrně nenápadně a leží trochu stranou turisty zaplněného centra, hosty však čeká gastronomický zážitek – chuťový návrat o několik století zpátky.

Při opravě domu se majitelé snažili využít výhradně staré a autentické materiály s historií, podobně postupují i v případě receptů: setkáte se se surovinami, jimiž se živili naši předkové, hodně se využívají bylinky.

Za ochutnání stojí staročeská hostina, tác s bažantem, kuřetem nebo králíkem doplněný uzeným masem, jáhelníkem, plackou, knedlíkem, bramborem a salátem. Hostina je to v pravém slova smyslu – z tácu může uždibovat až osm lidí.

Hostina stojí od 130 do 170 korun, záleží, jaký druh masa si vyberete, bažant je pochopitelně nejdražší. Můžete si objednat také vegetariánskou variantu, maso zde nahrazuje staročeský houbový kuba.

Jestliže chcete atmosféru dávno minulých let plně nasát, doporučujeme posezení uvnitř, místnost je zařízená velice jednoduše a vkusně, prostě jako krčma pro neurozené lidi. Venkovní posezení je nicméně také lákavé, zahrádka u Vltavy se chlubí mimořádně atraktivním výhledem na krumlovský zámek.

Adresa: Parkán 104, Český Krumlov

Web: www.2marie.cz

Jak se fouká sklo (Ajeto restaurant)



Ajeto restaurant

Název restaurace může vyvolávat vzpomínku na dětský večerníček s nešikovnými kutily Patem a Matem; pro sklárnu, kde je třeba být nejvýše opatrný, by to byl vtipný název. Pravda je však taková, že písmena jsou zkratkou pro slova akční, jedinečné, exkluzivní, tajuplné, obdivuhodné.

Právě takové výrobky se snaží skláři v novoborském podniku vytvořit a vy můžete být u toho. Restaurace je totiž prosklená, takže pokud vám nevadí při jídle sledovat práci jiných, může být exkurze do sklárny a následné posezení v restaurací dobrým tipem na výlet.

Ti odvážnější si mohou zkusit, jak se sklo fouká. Hotovky zde pořídíte za 65 až 90 korun, místní specialitu, hovězí steak Ajeto, za 380 korun. Za stejnou cenu si lze objednat také fondue pro dvě osoby, za jehněčí marinované v česneku zaplatíte 215 korun.

Restauraci navrhl známý architekt Bořek Šípek, mimochodem jeden ze zakladatelů sklárny Ajeto. V létě je možné sedět také na terase, restaurace pořádá páteční taneční večery, děti mají k dispozici skluzavku a dětský domeček.

Pokud někoho výroba skla zaujme, může využít místní školy, kde se pod vedením špičkových sklářů může v rámci kurzu naučit základy práce se sklem. Kurz stojí tři tisíce korun, probíhá v odpoledních a večerních hodinách a jeho absolventi si mohou své výrobky následující den odvézt.

Adresa: T. G. Masaryka 805, Nový Bor

Web: www.ajetoglass.com

Sto piv a víc (Pivovarský klub)



Pivovarský klub

Jinak než rájem pro pivaře nelze tuto restauraci nazvat. Majitel popisuje, že u zrodu podniku byla celkem jednoduchá myšlenka: skoro všude si můžete dát třeba sto různých jídel a k nim jenom jedno pivo.

Proč tedy neotevřít hospodu, kde bude možné si k jídlu dát sto různých piv? Jednoduché nápady bývají nejlepší, klub proto přitahuje pivní znalce z Česka i zahraničí. Ceny jsou možná i proto trochu vyšší.

Klub se rozkládá na dvou patrech, horní je spíš barové, s trochou nadsázky se dá považovat za malé muzeum pivních lahví, výstavka je skutečně působivá. Podobně jako nabídka: ochutnat můžete kolem 200 lahvových piv, pokud budete mít náladu srovnávat, máte šanci, alespoň teoretickou, že ochutnáte všechna piva české výroby. V nabídce jsou však i ta zahraniční.

Spodní patro nabízí příjemné posezení ve sklepě, hrozí vám ale, že při ochutnávání piva přestanete sledovat čas.

Restaurace pivní hody vhodně doplňuje, najdete zde klasiku jako zelňačku a česnečku (za 30 a 25 korun), guláš se špekovými knedlíky, uzené koleno či uzené se strapačkami za 185 korun. Nevýhodou mohou být již zmíněné vyšší ceny a ne úplně příznivé podmínky pro parkování, což by však u milovníků piva nemělo hrát roli – zpět se beztak musejí vydat po svých.

Adresa: Křižíkova 17, Praha 8 – Karlín

Web: www.gastroinfo/pivoklub

Když chcete, aby víno ladilo s jídlem (Degustation Boheme Bourgeoise)

La Degustation Boheme Bourgeoise

Každý, kdo má rád víno a dobré jídlo, by si měl alespoň jednou dopřát návštěvu této restaurace se složitým jménem na Starém Městě pražském. Michelinskou hvězdičku ještě podnik z řetězce Ambiente nemá (proslýchá se, že je jen otázkou času, kdy ji získá), ale rozhodně patří k těm nejlepším v Česku. A to zásluhou výjimečného gastronomického konceptu, za který letos již potřetí získal cenu Jaroslava Vašaty od odborného časopisu Food service.

V čem tento koncept spočívá? Nedostanete tu klasický jídelní lístek, ale vybíráte si z několika degustačních menu. Jedno je sestaveno podle starých receptur české kuchyně a k přípravě se používají pouze domácí české produkty.

Druhé je vytvořeno z jídel světové gastronomie. Ke každému chodu vám číšník nabídne jinou sklenici vína, pečlivě vybraného hlavní sommeliérkou Klárou Kollárovou přímo ke konkrétnímu jídlu. Máte tak báječnou příležitost ochutnat minimálně sedm různých jídel a sedm různých vín.

Sedm totiž bývá chodů v degustačním menu, k tomu je ale třeba přičíst ještě několik amuse-bouche (doslova soustíček pro pobavení huby). A na konci večeře odcházíte s pocitem, že konečně chápete, co to je, to snoubení jídla s vínem, o kterém jste už tolikrát slyšeli.

Restaurace se vymyká i tím, že má otevřenou kuchyni, kde můžete sledovat kuchaře při práci. To, co máte na talíři a ve sklenici, vám navíc dokonale představí.

Adresa: Haštalská 18, Praha 1

Web: www.ladegustation.cz

Česká kuchyně v moderním pojetí (Hostinec U koně)



Hostinec U koně

Pokud chcete zarytého odpůrce české kuchyně přesvědčit, že svíčková s knedlíkem nebo pečená kachna se zelím mohou být moderním pokrmem, vezměte ho na oběd do hostince U koně v Klokočné. Jestli je někdo skutečným mistrem české kuchyně, pak je to právě Jaroslav Sapík, majitel a šéfkuchař této vyhlášené restaurace poblíž Říčan u Prahy.

Je velkým zastáncem české kuchyně, tvrdí o ní, že je srovnatelná s kuchyní francouzskou. A na rozdíl od mnohých jiných ji umí připravit tak, že zaujme nejen chutí, ale i vzhledem. Jak Jaroslav Sapík říká: "Vaříme starou českou kuchyni, ale samozřejmě se všemi vlivy, kterými naše rody prošly při svých cestách světem." Jeho rodina pochází z jižní Moravy a službami v pohostinství a řeznictví se zabývá již od 17. století.

Kvůli své rodinné restauraci opustil Jaroslav Sapík v 90. letech místo šéfkuchaře pražského hotelu Ambassador. Vařil i v předních restauracích v Evropě a Asii, ale i při recepcích na Pražském hradě, kromě Václava Havla jeho kuchyni ochutnal i papež Jan Pavel II. Loni byl vyhlášen Restauratérem roku.

Kromě restaurace je tu ještě vinařský dvůr s typicky moravskou atmosférou a moravský sklípek, kde si můžete objednat degustační menu.

Jídelní lístek tu není jako jinde navěky. Vaří tu sezonní speciality – v září pokrmy z hub, v říjnu zvěřinu, v zimě Ladovu zabíjačku (sousední vesnicí jsou Hrusice).

Adresa: Klokočná 8, Praha-východ

Web: www.klokocna.cz

Ranč, kde můžete cokoli (Malevil)



Malevil

Místní nedají na ranč v Heřmanicích v Lužických horách dopustit: lze v něm strávit dopoledne, celý den, ale nudit se nebudete ani po týdnu. Pokud byste si v zajetí všemožných aktivit, které ranč nabízí, vzpomněli, že máte hlad, k dispozici je také příjemná restaurace, standardní oběd vyjde na 150 až 220 korun.

Pro děti je to ideální místo, najdete zde zoo, pískoviště, dětský koutek či trampolíny. Pokud se dospělí chtějí od potomků "trhnout", je zajištěno i hlídání. Atrakcí je také golfové hřiště s osmnácti jamkami. Dá se zde jezdit na koni, ranč také majitelům nabízí, že ustájí jejich koně. Čtvrthodina jízdy stojí 109 korun, půlhodina 210 a hodina 419 korun. Za tříhodinovou vyjížďku zájemci zaplatí 901 korun a za šestihodinovou 1 793 korun.

Na dvou kurtech si lze zahrát tenis, hraje se tu také badminton či plážový volejbal.

Okolní krajina je v teplých měsících vhodná pro cyklovýlety, kola se na Malevilu také půjčují: hodina stojí 73 korun, celý den pak 237 korun. Pokud se udělá ošklivo, nevadí. Nabízí se squash, koupání v bazénu či odpočinek ve wellnesscentru, kde nechybí sauna, vířivá vana, solárium a všemožné masáže. Pokud se nebudete chtít příliš namáhat, můžete si zahrát kulečník za 55 korun na hodinu nebo bowling za 280 korun na hodinu.

Adresa: Heřmanice v Podještědí 280

Web: www.malevil.cz

Pivo od pravých Valachů (Valašský pivovar v Kozlovicích)

Valašský pivovar v Kozlovicích

Obec Kozlovice nedaleko Kopřivnice byla podle historických pramenů založena v roce 1294, o několik století později se stala sídlem valašských fojtů neboli správců salaší, kteří byli prostředníky mezi poddaným lidem a vrchností. A právě v jedné z budov bývalého fojtství nyní sídlí pozoruhodný pivovar s restaurací.

Historie je zde vidět na každém kroku, i při renovaci budov se majitelé snažili zachovat valašský ráz.

V interiéru se dochovalo cihlové klenutí stropů s prvky kamene a dřeva. Střecha se musela obnovit, spotřebovalo se na ni přibližně 700 metrů čtverečních ručně štípaného šindele. Mentální cestu o několik století zpět vám usnadní personál oblečený do tradičních valašských oděvů.

Kuchyně se celkem pochopitelně orientuje na klasickou moravskou a českou kuchyni, za pečené koleno na pivu zaplatíte 209 korun, za 500 gramů vepřových žebírek s pikantní omáčkou dáte 125 korun. Ochutnat zde můžete také poctivý kozí sýr v několika příchutích.

Hlavní atrakcí je ale samozřejmě pivo, varna piva je součástí prostor historického výčepu a restaurace, plná kapacita pivovaru je 1 700 hektolitrů. Pivovar vyrábí kvasnicové nefiltrované ležáky plzeňského typu – světlého Valašského vojvodu a tmavého Kozlovického fojta. Atmosféru o pátečních večerech dotvářejí cimbálová vystoupení.

Adresa: Kozlovice 1

Web: www.kozlovice.cz

Kousek Francie v Praze (Cafe de Paris)



Cafe de Paris

Kouzlo francouzské brasserie Cafe de Paris je jednoduché: soustředí se jen na několik jídel, která zvládají skvěle, a personál udělá všechno pro to, aby se hosté cítili jako doma, přičemž v tomto případě nejde o klišé. Napomáhá tomu mimořádně útulný interiér s malými stolky a červenými pohovkami.

Pokud je venku teplo, lze sedět také na dvorku, který vyvolává dojem, že jste se najednou ocitli na venkově. A to jste přitom na Malé Straně.

Byla by chyba nedat si specialitu podniku – hovězí entrecote podávaný s hranolky. Maso je zalité speciální omáčkou s tajnou recepturou, jejíž ingredience personál ani při naléhavém dotazování neprozradí.

Možná poradí, že v omáčce je máslo, což však z lahodné chuti pozná snad každý. Jestliže se pro specialitu rozhodnete, začne hotový balet: obsluha přinese maso nakrájené na tenké plátky na tácu zahřívaném svíčkami, k tomu již zmíněné hranolky a pikantně ochucený čerstvý salát.

Během krátké chvilky dokážou přeskládat stolky tak, aby to pro hosty bylo pohodlné. Pro vegetariány je k dispozici grilovaná zelenina s béarnaiskou omáčkou, která je poměrně zdatnou konkurentkou hlavní speciality.

Jídla jsou poněkud dražší, za specialitu podniku zaplatíte 289 korun, vegetariánská specialita stojí o deset korun méně. Kvalita však odpovídá a dobře se najedí i ti nejnáročnější. K večeři v této restauraci je třeba vyhradit si hodně času, zde si jídlo pomalu vychutnávají i lidé, kteří je jinak do sebe házejí rychlostí blesku; francouzské labužnictví zasáhne každého.

Jako správná francouzská restaurace Cafe de Paris nabízí gurmány opěvované foie gras, tedy extrémně ztučnělá husí či kachní játra, objednat si můžete také klasickou francouzskou cibulačku se sýrem. Existuje spousta napodobenin, ale pravé francouzské creme brulée chutná jedinečně, někdy ho podávají s lehce pálivou zmrzlinou.

Do Cafe se hosté rádi vracejí, pokud budete pozornější, postřehnete, že některé z nich obsluha vítá jako staré známé, kdyby to nebylo v rozporu s elegancí prostředí, řeklo by se, že jde o štamgasty. Možná se vracejí i proto, aby konečně rozluštili tajnou recepturu lahodné omáčky – na to jedno ochutnání opravdu nestačí.

Adresa: Maltézské náměstí 4, Praha

Web: www.cafedeparis.cz

Vraťte se o pár století zpátky (Středověká krčma Dětenice)



Středověká krčma Dětenice

"Co budete, holoto, chlastat a žrát? Měl bys, sedláku, tu svou selku pořádně nakrmit, je nějaká neduživá," přivítá vás šenkýřka v dobovém kostýmu, když zasednete k dřevěnému stolu podestlanému slámou.

Cestou od vchodu do krčmy minete žebračku, při čekání na jídlo se na kus řeči staví místní pradlenka a také prodavač, který nabídne upomínky na nevšední večer. Mezi "žrádlem" v jídelním lístku čtete třeba: žebra ze svině máčená v medu (249 Kč), čertovo krůtí masíčko na rožni (210 Kč) či hnáta z exotického ptáka (pštrosí steak – 257 Kč).

Když vám jídlo přinesou, nečekejte, že dostanete příbor, jste přece ve středověku. Krčmou během hostiny procházejí hudebníci s tanečnicemi, své umění předvádějí kejklíři či fakír, šermíři na kordy řeší svůj spor, navštívit vás může i vládce pekel ve snaze uzavřít smlouvu na vaši duši.

Mráz po zádech přeběhne ve chvíli, kdy se inkvizitor začne ptát, kde se schovává ta čarodějnice, jež má pletky s ďáblem a patří na pranýř. Večer při zábavě a "žrádle" příjemně utíká, zvláště když popíjíte místní pivo (světlé, tmavé, řezané – 39 Kč/0,5 l). To mimochodem výborně chutná i na letní zahrádce za krčmou.

Vstupné na středověký program (denně kromě neděle a pondělí) je 145 korun. V neděli 15., ve čtvrtek 19., a v sobotu 21. srpna se od 13 do 15 hodin konají v zámeckém parku v Dětenicích Rytířské slavnosti a turnaje na koních.

Adresa: Pivovar Dětenice, Jičínsko

Web: www.detenice.cz

Pivo přiveze vlaková souprava (Výtopna)



Výtopna

Už jste se někdy při návštěvě restaurace příjemně dojali? Ve Výtopně se to stát může. Ne, název tohoto podniku opravdu nezní romanticky, ale uvnitř čeká příjemné překvapení: místo číšníků zde totiž nápoje rozvážejí vláčky – jako by majitel uvedl ve velkém do praxe smělou myšlenku inženýra Severína alias Ladislava Smoljaka z filmu Kulový blesk.

Středem restaurace vedou koleje, které odbočují ke každému jednotlivému stolu. Při objednávce číšník navolí přesnou trasu vláčku a vám ke stolu dorazí objednaný náklad. Vláčky vydávají autentické zvuky a každý z nich má své jméno, třeba Bořek nebo Heidi.

Projekt je franšíza, jedna z poboček se nachází na atraktivním místě, v paláci Fénix na Václavském náměstí. Hosté mají výhled na sochu sv. Václava, ale proč se dívat na něj? Do detailu propracované vlaky jsou opravdu stonásobně lepší podívaná, i racionální dospělý člověk se přistihne při úvaze, že by něco takového chtěl mít také doma. A u dětí tato restaurace jasně vyhrává – nápoje je třeba rozvážet pořád, takže se v ní neustále něco děje.

Číšníci mají díky vlakům o něco méně práce, i proto jsou velmi milí a komunikativní, což je občas potřeba, protože při pohledu na vláčky si hosté rádi zavzpomínají na dětství. Hospoda je poněkud hlučnější, ale to k atmosféře vlakového nádraží patří.

Adresa: Václavské náměstí 56, Praha

Web: www.vytopna.cz

Na oběd do pivovaru (Purkmistr Plzeňský dvůr)

Purkmistr Plzeňský dvůr

Třetím rokem funguje v Černicích na okraji Plzně, kam se dá zajet i trolejbusem, minipivovar Plzeňský dvůr, vybudovaný z historického selského dvora. Zdejší pivo s velbloudem ve znaku a názvem Purkmistr, jehož recepturu vymyslel známý stavitel plzeňských minipivovarů Josef Krýsl, je už mezi pivními fajnšmekry zapsané tou nejvyšší známkou.

A samotný pivovárek patří k těm nejhezčím, které za poslední léta v Česku vznikly. Je tu nejen pivnice s varnou přímo uprostřed sálu, ale i další restaurace, konferenční sál a bar s bowlingem, zahrádka a hotel.

Kromě světlého, tmavého a polotmavého ležáku tu vaří i svrchně kvašené pšeničné pivo s názvem Písař, ale i další ovocné nebo bylinkové speciality – třeba pivo zázvorové, borůvkové, višňové či s příchutí mojita. Kdo se neumí rozhodnout, dostane k ochutnání prkénko se šesti vzorky po deckách.

Lidé sem jezdí nejen za vynikajícím pivem, ale i kvůli skvělé a nápadité kuchyni, které dominuje pečená kachnička se zelím a knedlíkem. K pivu si můžete dát třeba husí játra naložená v cibulovém sádle nebo škvarkovou či játrovou paštiku – dostanete je na stůl v patentní "zavařovačce".

Z piva tu připravují i dezerty, například pivní štrúdl nebo palačinky s marmeládou z tmavého ležáku. Můžete tu pořídit i zajímavý netradiční dárek – pivo na míru v lahvi s vlastní etiketou.

Adresa: Selská náves 2, Plzeň-Černice

Web: www.purkmistr.cz