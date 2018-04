Naplánujte si Velikonoce: sedm tipů, kde si užít zvyky a tradice

Velikonoční vaření na hradě Bítov

Návštěvníci hradu Bítov ochutnají speciality z hradní kuchyně

Velikonoce na jihomoravském Bítově zpestří hradní kuchyně na jarní téma. O víkendu 4. a 5. dubna se návštěvníci při prohlídkách seznámí s tím, jak se dříve vařívalo na otevřeném ohni a kachlovém sporáku. V závěru také ochutnají staročeské speciality, které hrabata Daunové připravovali svým poddaným vždy několikrát do roka. Hrad bude otevřený od 9 do 16 hodin, poslední prohlídka začíná hodinu před koncem návštěvní doby.

Za tradičními zvyky do Dřevěného městečka na Valašsko

Folklórní soubory předvedou lidové zvyky ve Valašském muzeu v přírodě

O pár staletí zpět se vrátíte ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Tamní Dřevěné městečko bude žít od soboty 4. dubna do pondělí 6. dubna lidovým velikonočním veselím. Návštěvníkům připomene tradiční zvyky v podání folklórních souborů. Bude také cimbálovka, pomlázka, postní i sváteční pokrmy a bohatý výběr kraslic, březových metliček, řehtaček i trakačů. Na návštěvu můžete dorazit mezi 9. a 17. hodinou!

Knížecí Velikonoce na Křivoklátě

Na středočeský Křivoklát se vrátí knížecí rodina

Zvyky, řemesla a život v polovině 19. století připomene od 4. do 6. dubna středočeský hrad Křivoklát. Tradiční akci i tentokrát navštíví knížecí rodina. Na dolním nádvoří hradu vyroste velký řemeslnický jarmark a o zábavu se postarají kejklíři, hudebníci a divadelní herci. Brány hradu budou otevřené vždy od 10 do 17 hodin.

Vydáte-li se na Křivoklát z Prahy, využít můžete zvláštní parní vlak, takzvaný Křivoklátský expres v čele s lokomotivou Šlechtična. Jízdenky jsou k dostání v předprodeji na pokladnách pražského Masarykova nádraží a nádraží Praha-Braník.

Výstava Splašená vejce v Jindřichově Hradci

Chcete-li vidět neotřelou velikonoční výzdobu, vydejte se na jindřichohradecký hrad a zámek! Jeho interiéry zaplaví bezmála 800 pštrosích, husích, kachních, slepičích i křepelčích vajec ve zlaté, černé, modré a červené barvě. Budou viset z lustru a kutálet se po nábytku i kobercích. Výstava Splašená vejce je součástí prohlídkové trasy A. K vidění bude od 28. března do 12. dubna.

S dětmi na šternberský jarmark

Svátky jara na moravském hradě Šternberk i letos zpestří dětský velikonoční jarmark. Konat se bude v sobotu 4. dubna od 10 do 16 hodin. V prostorách hradu, na nádvoří i v hradním parku se budou vyrábět tradiční velikonoční předměty – zkušení řemeslníci předvedou pletení pomlázek, zdobení kraslic a výrobu nejrůznějších jarních dekorací. V zámeckém parku bude probíhat aktivní doprovodný program a chystají se také speciální velikonoční prohlídky hradních interiérů.

Hornohradské vítání jara

Na Horním hradě budou upalovat slovanskou bohyni smrti Moranu

Zahnat zimu a přivítat jaro vyrazte na západočeský Horní hrad! V sobotu 4. dubna tam symbolicky vyrobí čarodějnici Moranu a společně ji utopí. V tento den můžete na hradě také drátkovat šperky a zdobit velikonoční vejce tradičním voskováním. Program bude probíhat od 10 do 17 hodin.

Pohádkové Velikonoce na Starých Hradech

Na hradě a zámku Staré hrady chystají pohádkové Velikonoce

Jako v pohádce si budete připadat od 2. do 6. dubna na Starých hradech na Českolipsku. Tou dobou se na hradě a zámku zjeví princezny, čarodějnice, skřítci, draci a další bytosti z povídaček, aby vám ukázali, jak slaví Velikonoce. Budou se vařit sváteční lektvary, utrejchy a jiné dobroty, celé dny se budou hrát hry a nouze nebude ani o překvapení. Netradiční budou i prohlídkové okruhy, které vás zavedou do pohádek čaroděje Archibalda I. Hrad můžete navštívit od 10 do 17 hodin.