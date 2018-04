Nápady, styl a inspirace na letošním Desigbloku

Designblok, Prague Design and Fashion Week je největší středoevropská přehlídka současného designu nábytku, průmyslového designu, bytových doplňků, svítidel, módy a šperků. Poprvé se konala roku 1999 a od té doby tradičně uvádí tvorbu designérů a výrobců z celé Evropy, představuje novinky prestižních značek i prototypy mladých designérů a designérských studií. Zkrátka od 27. do 31. října bude Praha žít designem a vy můžete být u toho.

Kam aneb místa Designbloku

Art House v prostorách Lapidária na holešovickém Výstavišti se zaměřuje na projekty a instalace na pomezí umění a designu.

V souvislosti s Designblokem se setkáte s pojmy jako Superstudio, Openstudio a Art House. Nejde o nic jiného než o tři výstavní prostory, kdy každý nabízí jiný charakter instalací i vystavujících designérů. Tak jako loni je centrálním místem pro osmnáctý ročník Designbloku Výstaviště v pražských Holešovicích a Průmyslový palác.

Pravé křídlo se promění v Superstudio, které tradičně představuje novinky z oblasti nábytku, bytových doplňků a svítidel, vesměs tvorbu prestižních českých i zahraničních značek, firem a výrobců. Střední hala se promění v Designérii, hravý prostor s živým programem a interaktivními instalacemi, které si můžete jen prohlédnout a jít dál anebo se zdržet, hrát si a zapojit svou fantazii.

Designblok je největší středoevropská přehlídka současného designu mnoha oborů průmyslu i umění.

Openstudiu v levém křídle by se dalo říkat kreativní laboratoř designu; uvidíte tu především prototypy a produkty bez komerčního výrobce, práce studentů uměleckých škol, designérů a designérských studií z řady evropských zem. Projektům a instalacím na pomezí umění a designu je vymezen Art House v prostorách Lapidária; rozhodně ho nevynechejte, je to jedinečný prostor pro sběratele umění a mimořádných zážitků!

Město jako výstavní prostor

Výstavním prostorem se s jistou nadsázkou stává i samotná Praha, protože Designbloku se každý rok účastní desítky galerií, uměleckých škol, showroomů a pop-up shopů po celém městě, které připravují nejrůznější programy a speciální akce.

Na Designblok se můžete vypravit od čtvrtka 27. do pondělí 31. října.

Na výčet míst a akcí nám prostor samozřejmě nestačí, najdete je ale přehledně seřazené na internetových stránkách Designbloku, a to včetně mapy, otevírací doby a dalších informací. Samozřejmě nesmí chybět venkovní instalace od českých designérů v ulicích; ty letos najdete na Václavském náměstí nebo Na Příkopech.

Za kolik a od kdy do kdy

Průmyslový palác pro vás bude otevřený od čtvrtka 27. do pondělí 31. října denně od 10 do 21 hodin, poslední návštěvníci mohou přijít půl hodiny před zavřením.

Superstudio představuje novinky z oblasti nábytku, bytových doplňků a svítidel.

Vstupenky koupíte přímo na místě a budou vás stát 350 Kč pro dospělé a 200 Kč pro studenty a seniory, děti do 15 let mají vstup zdarma. Jde o celotýdenní vstupné do všech budov, na módní přehlídky a doprovodné akce. Psi, ač je organizátoři prý mají rádi, na Designblok nesmí, do Průmyslového paláce a Art House – Lapidária je bezbariérový vstup.