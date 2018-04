Namibie - země ohromných rudých dun

Zpátky v daleké Praze totiž kromě velvyslanectví JAR již další africké státy ambasády nemají, a tak cestovateli "na vlastní pěst" nezbývá než tato plechová bouda. Fronta žertujících cestujících různých národností, kteří buď vízum nepotřebují, anebo už je mají, se posunuje směrem k mohutnému celníkovi. Ten pomalu prolistuje pas, a když nenachází, co hledá, nakrčí nos a s typickou africkou důkladností, nad kterou Evropané úpí netrpělivostí, zavrtí hlavou, rozpřáhne se a buch - cesta do Namibie je volná. Je sice červenec, což na jižní polokouli znamená zimu, ale slunce už dopoledne nemilosrdně praží, aby je po západu vystřídal kousavý noční mrazík.

Jako ve většině afrických zemí, i v historii Namibie došlo ke kmenovým válkám mezi jedenácti hlavními etnickými skupinami. Jako kolonie Německa existovala jihovýchodní Afrika až do první světové války, kdy byla začleněna pod správu OSN a posléze okupována Jihoafrickou republikou. Zažila mezinárodní tribunály a soudní spory o svůj status, aby pak v roce 1973 získala své dnešní jméno podle největší pouště Namib.

Příjemné zpestření rozlámaným cestovatelům nabízejí horké minerální prameny Ai-Ais. Ty se nacházejí nedaleko přísně střežené oblasti diamantových dolů a jen několik desítek kilometrů od impozantního Fish River Canyon, který je 550 metrů hluboký a 27 kilometrů dlouhý. Průrva si hrdě přivlastňuje druhé místo na světě co do krásy i velikosti, hned po americkém Grand Canyonu. 160 kilometrů dlouhý kaňon "Rybí řeky" je s rozeklanými skalami, které se v záři zapadajícího slunce barví do purpuru, právem pokládán za jeden z nejsilnějších dojmů jižní Afriky.

Ale my se stařičkým náklaďákem šineme na sever Namibskou pouští, nejstarší pouští na světě. Další zastávkou je Sossusvlei, rudé duny tyčící se do výše až 250 metrů, jejichž fotografie nechybějí v žádné africké publikaci. Po nekonečnosti pouště následuje troška civilizace: Swakopmund, ráj surfařů a milovníků pláží, čisťounké městečko s cukrově barevnými domečky německé koloniální architektury. Exkluzivní klenotnictví nabízejí škálu nádherných drahokamů z hlubin Namibie.

Swakopmund leží na pobřeží Atlantského oceánu jen necelých 100 kilometrů od přístavu Walvis Bay, což bylo až donedávna sporné území Jihoafrické republiky. Kromě strategického přístavu a důležitého solného průmyslu má však Walvis Bay ještě jeden přírodní poklad - kolonie ohromných růžovooranžových plameňáků, jejichž pírka se ve větru kutálejí po plážích.

Cesta pokračuje: Skeleton Coast leží na území obývaném tajemnými kmeny Damara. Tentokrát je to spíše step - nekonečné rozsáhlé planiny pokryté pouštními rostlinami, květinami a ojediněle i tzv. toulcovým" stromem, s kůrou tvrdou jako kámen, pod kterou ostře zelená houbovitá dužina udrží každou kapku vody. Nad pouští se pne skalní masiv Spitzkoppe z rudé žuly, přezdívaný africký Matterhorn, který se zvedá do výše 1700 metrů. Nekonečné pobřeží, dunovitá poušť napravo, kolonie tuleňů, tisícileté jeskynní domorodé malby, černošské vesničky. Tak vypadá cesta, která vede do Národního parku Etosha. Ten patří co do množství zvířecích druhů i možností jejich pozorování mezi nejlepší na světě.



Může se hodit



Nejlepší doba k návštěvě Namibie je květen až červen, období sucha a mírnějších teplot. Namibie není pro nás drahou zemí, z okolních dražší než Zimbabwe, ale podstatně levnější než Botswana nebo JAR. Víza - Londýn nebo Bonn, ale nejlépe přes některou tuzemskou cestovní kancelář specializovanou na Afriku. Doba vyřízení víz může být až dva měsíce.



Doprava



Letecky Johannesburg/Kapské Město - Windhoek nebo autobusem s cestovní kanceláří; cestování na vlastní pěst se doporučuje pouze lidem se znalostí poměrů.



Fakta



Rozloha: 825 000 km2

Populace: 1 750 000

Hlavní město: Windhoek

Úřední jazyk: afrikánština

Měna: Namibijské dolary

Ekonomika: těžba drahokamů, uranu a minerálů, chov dobytka, rybaření, turistika.