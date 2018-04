Náměštský zámek přivítá šlechtu

Prvotní představou nového kastelána bylo pokračovat v započaté rekonstrukci venkovního pláště zámku. Poté, co se s památkou blíže seznámil, zjistil, že je potřeba zrekonstruovat celou řadu dalších věcí, které nejsou z pohledu běžného návštěvníka tak patrné. „Když přijdete na zámek jako návštěvník, tak vám samozřejmě ukazují hlavně to, co je hezké. Pak se člověk dostane do míst, která nejsou běžně přístupná a zjistí, že je všechno složitější. Uvidí třeba půdy a krovy a zjistí, kolik práce je potřeba udělat a co to všechno stojí," říká

V prostorách zámku a přilehlém areálu zahrad se koná řada podniků - od Folkových prázdnin až po koncerty vážné hudby. Postupně by zde proto mělo vzniknout zázemí, jež by ulehčilo pořádání akcí v zámku. “Zámeckou hudební tradici založila rodina posledních majitelů Haugwitzů. Tento rod byl znám svými kontakty s Händlem, Salierim, či Gluckem,” řekl Buš.

Na podzim se v Náměšti ve spolupráci s rodinou Haugwitzů koná zámecký koncert. Letos to bude 22. září. Příští rok by akci mělo rozšířit muzikologické sympózium a řada doprovodných programů. „Chtěli bychom pozvat všechny žijící členy rodu," popisuje kastelán. K tomuto nápadu organizátory inspirovala iniciativa Karla Haugwitze, který všechny členy rodiny sezval na zámek už v roce 1995.

Na návštěvníky čekají dva prohlídkové okruhy, výstava znázorňující postup restaurátorských prací na čtyřech vzácných obrazech Canaletta, Tintoretta, Zampieriho a Veroneseho. Ty byly v roce 1992 ze zámku odcizeny a díky spolupráci Scottland Yardu a Interpolu se je podařilo vypátrat při prodeji v Německu a vrátit zpět do Náměště. Dalším unikátem je vzácný gobelín Verdura s Dianou ze 17. století původem z Audenarde v Belgii. Na jeho opravě nyní pracují odborníci v restaurátorských ateliérech v Praze a po dokončení bude opět vystaven na zámku.

”Práce v historickém objektu přináší řadu životních změn. Například se musím nastěhovat na zámek. Zatím bydlím v nedaleké Třebíči. Kastelán by měl bydlet na zámku nebo v jeho bezprostřední blízkosti," říká Buš. Na nového správce čeká v jeho současném působišti celá řada povinností. K těm příjemným patří studium historie náměšťského panství. K historii měl Marek Buš vztah odjakživa. Blíže se k ní však dostal až na studiích teologie. Díky znalosti latiny a řečtiny mohl číst různé prameny v originále. Přesto se rozhodně nepovažuje za odborníka. „Nejsem expert na historii," říká skromně a dodává: „Budu muset ještě hodně věcí dohnat a mám rozhodně co studovat.

Za svou současnou renesanční podobu vděčí Janu staršímu ze Žerotína. Zajímavé je druhé nádvoří s arkádami, kde dominuje fontána s Neptunovou sochou uprostřed. Renesanční arkády, původně otevřené ve všech patrech, nesou tři řady sloupů. Za pozornost bezesporu stojí také hradní kaple svatého Václava s barokními oltáři, zdobená obrazy a sochami ze zrušeného kapucínského kláštera.

Neméně pozoruhodná je knihovna s valenými klenbami a freskami. V zámku je instalována kolekce tapisérií pocházejících z doby od první poloviny 16. století do poloviny 19. století.



Otevírací doba:

duben a říjen: 9 - 16 hodin (pouze o sobotách a nedělích)

květen, červen, září: 9 - 17 hodin (denně mimo pondělí)

červenec a srpen: 9 - 18 hodin (denně mimo pondělí)

Poslední prohlídka 1 hodinu před ukončením provozní doby.

Vstupné:

plné: 40 Kč

snížené: 20 Kč

Další informace o zámku na www.zamek-namest.cz