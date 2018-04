Náměstí zaplaví házenkáři

Na pěti místech včetně hřiště po dobu turnaje vybudovaném přímo na Havlíčkově náměstí čeká na účastníky bezmála tři sta turnajových utkání. "V šesti soutěžních kategoriích pro chlapce i děvčata do dvanácti, čtrnácti a šestnácti let se letos představí sedmačtyřicet družstev.Zahraniční účastníci letos přijíždějí z Chorvatska, Polska, Slovenska a Nigérie," přiblížil rozsah sportovní části turnaje jeden z organizátorů Petr Menšík. Více než polovinu startujících tvoří tradiční účastníci, ale nechybí ani nováčci. "Nejlákavější novinkou bude zřejmě start dvanáctiletých chlapců z Nigérie," připomenul Menšík. Všechna finálová utkání se uskuteční v neděli na centrálním hřišti na náměstí.Doprovodný program i letos připravil tým zdravotně postižených manažerů Tanga v čele s Pavlem Bekem. "Nabídka doprovodného programu je velice široká. Já bych snad návštěvníky nejspíš pozval na čtvrteční koncertní a audiovizuální show vycházejících hvězd Nana Zorin," vybral z nabídky.Mezi hosty se objeví sportovní komentátor Petr Vichnar a bývalý slavný fotbalista Antonín Panenka, kteří zamíří do Havlíčkova Brodu rovněž už dnes odpoledne. "Zvláště Petr Vichnar kývl na pozvání bez váhání. Bohužel v pátek oproti původnímu programu nepřijede Dominik Hašek, který se kvůli zaneprázdnění na poslední chvíli omluvil," prozradil Bek.Novinkou letošního doprovodného programu je vyhlášení projektu Konec brodění, jehož cílem je přispět na přeměnu vstupů do obchodů, restaurací a dalších domů v centru města na bezbariérové.