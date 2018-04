Nalaďte si v Dalmácii Český rozhlas!

17:28 , aktualizováno 17:28

Pro turisty, kteří letos zamíří za sluncem do Dalmácie, bude připraveno zvláštní rozhlasové vysílání v češtině. Na jadranském pobřeží budou moci turisté ladit pravidelné večerní relace Českého rozhlasu již od pondělí 11. června. K sezónnímu vysílání na velmi krátkých vlnách to uvedl zástupce šéfredaktora Radiožurnálu Martin Šulc. Pravidelné vysílání od 18:05 do 18:30 bude přinášet zprávy z České republiky, turistické informace včetně různých tipů nebo údaje o počasí. Na posluchače budou čekat i informace ze světa, ze sportu a z oblasti silničního provozu, doplnil Šulc.