Nalaďte se na svátky, České doteky hudby rozezní adventní Prahu

Už šestnáct let neodmyslitelně patří k pražskému adventu mezinárodní festival České doteky hudby, který se i letos koná od 16. prosince do Tří králů. Na koncerty klasické hudby se můžete vypravit do Španělského sálu Pražského hradu, Smetanovy síně v Obecním domě, na Novoměstskou radnici, do Liechtenštejnského paláce nebo do Sukovy síně v Rudolfinu, kde vám jednotlivá vystoupení zajistí nevšední kulturní zážitek i správnou vánoční náladu.

Vánoční koncert připomene Karla Svobodu

Vánočně naladit se budete moci hned na dvou koncertech festivalu. Tím prvním, který se koná 18. prosince od 18 hodin v Smetanově síni Obecního domu, je vystoupení Plzeňské filharmonie s Plzeňským dětským sborem s názvem Tři oříšky pro Popelku & vánoční koledy. Jak už název napovídá, na programu nebudou jen adventní písně, ale také populární melodie Karla Svobody z tradiční filmové pohádky s Libuší Šafránkovou v hlavní roli. Vstupenky můžete zakoupit až do 18. prosince za 200 až 1700 korun.

Jednou z členek uskupení Barocco sempre giovane je Iva Kramperová

Klasickými vánočními melodiemi rozezní znovu Obecní dům 26. prosince v 19 hodin komorní soubor Barocco sempre giovane. Na druhý svátek vánoční zazní melodie Georga Friedricha Handela, Wolfganga Amadea Mozarta i vánoční pastorela Roztomilý slavíčku, jejímž autorem je Jan Jakub Ryba.

České doteky hudby pogratulují Jiřímu Jirmalovi

Česká republika letos slaví mnohá významná jubilea. V Brně se „Happy Birthday“ přálo Leoši Janáčkovi, v Praze oslaví narozeniny virtuos a legenda české kytarové školy Jiří Jirmal. Gratulační koncert u příležitosti mistrových 90. narozenin se uskuteční 27. prosince od 19 hodin v Rudolfinu.

Významné životní jubileum oslaví na festivalu kytarový virtuos Jiří Jirmal

Kromě oslavence vystoupí také flétnista Jan Riedlbauch a kytarista Miloslav Klaus. Vstupenky na koncert zakoupíte až do dne konání v ceně od 175 do 900 korun.

Zahraniční hosté, David Vávra a orchestr České doteky

Řady slavných virtuosů letos rozšíří také zahraniční hosté. Koncertem k Roku české hudby zahájí celý festival vítěz houslové soutěže královny Alžběty II. v roce 2012 Andrej Baranov. Za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů představí ruský houslový virtuos 16. prosince v 19 hodin nastudování symfonických básní Blaník a Vyšehrad ze Smetanova cyklu Má Vlast nebo Fantazii pro housle a orchestr g moll, jejímž autorem je Josef Suk.

Andrej Baranov vystoupí na prvním koncertě letošních Českých doteků hudby

Jste-li fanouškem dokumentárního cyklu České televize Šumná města, vydejte se 22. prosince na Novoměstskou radnici. Kromě vernisáže výstavy velkoformátových fotografií z natáčení oblíbeného pořadu se zde setkáte s jeho tvůrci a popovídáte si také s Davidem Vávrou, který celým dokumentem provází.

Součástí programu bude klavírní koncert Jaromíra Klepáče a Magdalény Šestákové, kteří odehrají známé melodie skladatelů Bohuslava Martinů a Bedřicha Smetany. Vystoupení začíná v 19 hodin a ve 20:30 ho následuje promítání filmu Šumné stopy - Šumná města s hudebním doprovodem. Vstupenky na „šumné“ pondělí můžete zakoupit online v cenovém rozmezí od 195 do 900 korun.

Sérii koncertů uzavře 6. ledna závěrečné vystoupení festivalového orchestru České doteky, který poprvé společně vystoupil v roce 2012 a složený je z předních hudebníků české klasické scény. Obecní dům se na Tři krále rozezní tóny z per Antonína Dvořáka, Petra Iljiče Čajkovského a Dmitrije Šostakoviče. Pokud se rozhodnete začít nový rok v rytmu vážné hudby, připravte si na vstupné 200 až 1500 korun.