Nalaďte se na Vánoce už v listopadu na přerovské přehlídce tradic

Velká vánoční výstava Lidové Vánoce v Polabí vám prostřednictvím sedmi chalup představí život našich předků a starobylé zvyky a obyčeje, které k adventnímu a vánočnímu času patřily. Již 28. ročník tradiční lidové výstavy začíná 15. listopadu a potrvá ve skanzenu v Přerově nad Labem v čase adventu a v období vánočních svátků až do Tří králů.

Skanzen v Přerově nad Labem představí sedm chalup našich předků Lidové Vánoce jsou každoročně umístěny do celého areálu skanzenu

Pro veřejnost je výstava otevřena vždy od pátku do neděle od 9 do 16 hodin. Každou sobotu a neděli čeká návštěvníky ještě bohatý doprovodný program. Pokud byste chtěli lidové vánoce zažít v jiné dny, je možné do přerovského skanzenu zavítat ještě v pondělí 17. listopadu.

Prohlídky jsou možné po objednání i pro školní výpravy a další zájezdy. Na Štědrý den bude výstava zavřená, ale od 25. prosince už bude otevřeno denně. Na vstupenku si připravte 70 korun, snížené vstupné je za 35 korun a rodinné za 180 korun.

Příprava vánočních pokrmů v polabské lidové kuchyni

Výstava začíná ukázkou starodávných přástek a draček s podvečerním besedováním, budou zde předváděny tradiční obchůzky barborek a lucek či mikulášský průvod s nadílkou. Jedna z chalup bude věnována koledování, zazní zde koledy, které jsou tradiční pro Štědrý den, na Štěpána a na Nový rok. Staročeská chalupa je věnována Štědrému večeru, její obyvatelé vás seznámí s věštbami a pověrami a představí vám štědrovečerní zvyky a obyčeje. Nebude chybět také štědrovečerní stůl s "devaterem jídel" a lidové vánoční hry.

Pokud chcete vidět, jak se nakupovalo na předvánočních trzích, a jak probíhaly přípravy na Vánoce v polabské lidové kuchyni, zavítejte do chalupy z Draha a špýchar z Vlkavy. Obyvatelé této chalupy vám představí tradiční perník, vánoční cukroví a nebudou zde chybět ani mikulášské trhy a obchůzky s nadílkou. Dále na vás čeká výstava starých a novodobých lidových betlémů či představení dětských hraček a knížek, které děti nacházely pod vánočním stromečkem v období první poloviny 20. století.



Staňte se na den uměleckým dřevořezbářem či staročeskou pekařkou

Pokud se nechcete jen dívat a máte chuť si některé věci také vyzkoušet, je právě pro vás připraven speciální víkendový program výstavy Lidových Vánoc. V sobotu a neděli bude program doplněn o speciální dílny, kde na vás čeká například výroba ozdob různými způsoby, vánoční pečení nebo zdobení perníčků. Vyzkoušet si také můžete práci uměleckého dřevořezbáře nebo kováře.

Zjistíte, jak si můžete doma vyrobit svíčku z včelího vosku nebo vyzkoušíte přípravu vizovického pečiva a staročeského perníku. V rámci doprovodného programu si návštěvníci mohou vyzkoušet také truhlářské, košíkářské, drátenické řemeslo či řadu dalších staročeských činností. Přehled celého doprovodného programu najdete na stránkách Polabského muzea.