Do USA se vyplatí vzít si co nejprázdnější kufr, je to nákupní ráj

Přestože většina turistů do USA nejede jen za nákupy, tak jen málokdo nepodlehne nabídce amerických obchodů. Výjimkou však nejsou čistě nákupní výlety. Při levné letence se vyplatí. Zkušení návštěvníci si s sebou berou prázdný kufr nebo si ho rovnou koupí za zlomek české ceny na místě.

Nutno však podotknout, že změny v letecké dopravě v posledních letech nejsou nákupním turistům příliš nakloněné. Místo dříve obvyklých dvou kufrů po 32 kilogramech v ceně letenky na transatlantických letech (USA - Evropa) je dnes běžné jen jedno odbavené zavazadlo s povolenou hmotností do 23 kilogramů. Za druhé se platí obvykle 50 až 100 dolarů (asi 1 000 až 2 000 korun). Výjimky stále existují, při výběru leteckého dopravce je dobré tyto detaily brát v potaz.

Ne vše je výhodné

Pozor na celní limit! Při cestě letadlem si lze bez cla a DPH ze zemí mimo EU přivézt spotřební zboží ve výši 430 eur (cca 10 900 korun, respektive 570 USD). Zboží nad touto hodnotou podléhá clu i DPH. Různými fígly se toto dá obejít, např. nenechávejte si na výrobku cenovku a visačku, atd.

Ale nejen letecká doprava se v posledních letech změnila. Světový trh se globalizuje a ceny se srovnávají. To platí především o spotřební elektronice. Ještě před deseti lety se v USA vyplatilo koupit téměř cokoliv, dnes se dá ušetřit jen na několika především dražších věcech. Vyplatí se třeba výrobky firmy Apple, levnější jsou drahé fotografické aparáty a příslušenství nebo luxusní notebooky. U běžného sortimentu je rozdíl malý či žádný, takže s ohledem na problematickou záruku a další drobnosti se většina sortimentu nevyplatí v USA kupovat.

Zcela odlišná situace je u oblečení. To je v USA z našeho pohledu a i z pohledu zbytku Evropy velmi levné. Ne vždy a všude, ale když víte, kam zajít, můžete nakupovat značkové oblečení za ceny nižší než najdete i u toho nejlevnějšího pochybné kvality v Česku na tržnicích.

Bez auta jste ztraceni

Je však potřeba se na americkém trhu zorientovat. Ve značkových obchodech v centrech měst (pokud vůbec něco takového najdete) či ve velkých nákupních centrech (což je v USA obvyklejší) sice najdete zajímavé ceny, ale kromě výprodejů nebo akcí to nebude vždy to pravé ořechové. Na druhou stranu bude v obchodech aktuální kolekce a nebudete mít problémy najít potřebnou velikost.

Za kolik do USA Běžná cena letenky na východní pobřeží USA se pohybuje okolo 14 000 Kč, na západní pak okolo 18 000 Kč. V létě jsou ceny vyšší. Naopak v akci nebo při odletu ze sousedních zemí můžete natrefit i na letenky již za 10 000 korun i méně.

Vypůjčení auta stojí na den od 400 korun výše, pronájem si zajistěte přes evropské zprostředkovatele před odletem, ušetříte a v ceně bude dobrá pojistka.

Hotely v centrech měst stojí obvykle od 100 USD výše, mimo centra seženete slušný hotel od 60 USD, motely začínají již od 30 USD.

Další obvyklou možností jsou obchodní domy. Takové, jaké u nás dnes už skoro nenajdeme, výjimkou je třeba MY v Praze. V USA nejčastěji natrefíte na Macy's, Sears, Nordstrom, JC Penny a na další. O cenách platí to samé, co jsme uvedli výše. V akcích nakoupíte dobře, mimo ně je lepší hledat jinde. Uvedené obchoďáky nabízejí vlastní i známé značky. Některé se specializují na luxusnější zboží, jiné na nižší střední třídu. Vlastní kolekce oblečení a levnější značky najdete i v hypermarketech Target nebo Walmart. Ty na rozdíl od evropských zvyklostí prodávají především spotřební zboží, potraviny jsou v menšině.

Pro nákup oblečení jsou nejzajímavější dva druhy obchodů: outlety a specializované výprodejové obchody. Problém je, že ty v centru měst často nenajdete. Ale to je dané celkovou podobou Ameriky a jejích měst. Auto je nutností, bez něj to jde jen v několika velkých městech, která jsou městy i z našeho pohledu a funguje zde hromadná doprava. Půjčení auta je však v USA triviální, je to běžná služba, která není drahá a navíc se v USA jezdí z našeho pohledu velmi kultivovaně (více tipů v tomto článku).

Pokud to s nákupy v USA myslíte vážně, auto si půjčte. Snad jedinou výjimkou, kde se to nevyplatí, je New York. Pokud totiž budete bydlet v centru, tak nezaparkujete a za vjezd do města se platí mýto.

Dopledne (otvírá se obvykle v deset hodin) bývá v centrech prázdno, odpoledne a především o víkendech tam bývá hlava na hlavě. Ale to je stejné i u nás.

Outlety a výprodejové obchody

Outlety najdete po celých Státech, na webu jsou specializované vyhledávače, kde je i seznam prodejen v jednotlivých centrech. Outlety mají dvojí podobu. Buď je to klasické nákupní centrum, což je obvyklé uvnitř městských aglomerací, nebo častěji to jsou outletové vesničky, které leží povětšinou někde mezi městy v nějakém menším městečku nebo klidně u lesa. A platí čím zapadlejší centrum, tím méně probrané regály a často i větší slevy.

Velkou síť outletů v USA provozují například firmy Premium Outlets nebo Tanger. U většiny obvyklých turistických cílů v USA najdete nějaký outlet této společnosti. V těch největších jsou i prodejny velmi luxusních značek jako je například Prada, skoro ve všech pak natrefíte na populární značky Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Banana Republic, DKNY, GAP nebo Levis. Nabídka mezi jednotlivými centry je většinou ve stejném čase obdobná, ceny taktéž. Přesto se vyplatí objet alespoň dvě centra.

Pro opravdové pátrače po fantastických nabídkách jsou zlatým dolem výprodejové obchody. Mezi ty nejznámější patří Ross, Burlington, TJ Maxx nebo Marshalls. Sortiment těchto obchodů je velmi široký, kromě oblečení i boty, doplňky, domácí potřeby a různý akční sortiment. Pokud si chcete udělat představu, jak takový obchod vypadá, můžete se vydat do Drážďan nebo do Vratislavi, kde najdete obchody evropské pobočky TJ Maxx pod názvem TK Maxx. Obchody vypadají stejně, jen sortiment je poněkud odlišný.

I v případě výprodejových obchodů doporučujeme před návštěvou zabrousit na weby jednotlivých obchodníků. Aktuální nabídku tam sice nenajdete, ale zjistíte, který nejbližší obchod Marshalls má rozšířený sortiment třeba o plnohodnotnou nabídku obuvi nebo v případě TJ Maxx třeba s koutkem opravdu luxusního zboží těch nejlepších světových značek, u nás v prodeji jen v Pařížské ulici. Ceny se pak i zde pohybují ve stovkách až tisících dolarů, přesto jsou minimálně poloviční než obvykle.

Víc si ve výprodejových obchodech užijí ženy, pro ně je sortiment téměř vždy bohatší. Ceny jsou obvykle nízké, ale pokud trefíte výprodejová období, tak možná lépe nakoupíte v outletech. Na druhou stranu, zboží zde visí převážně na věšácích a mezi slušnými kousky je i hodně plev. A pokud si budete potřebovat koupit kufr, jděte výhradně do těchto prodejen. Ceny jsou i oproti outletům násobně nižší.

Jak ušetřit ještě víc

Je dobré vědět, že ceny na cenovkách nejsou v USA po většinou konečné. Tamní obdoba DPH v podobě Sales Tax se připočítává na konci účtu. Výše daně se liší stát od státu. Třeba v Delawaru je u oblečení nulová, v Kalifornii, Nevadě nebo na Floridě to je zhruba 8 procent. Celkově počítejte s finální přirážkou na účtu zhruba v rozmezí 5 až 9 procent.

Na druhou stranu ale můžete i ušetřit. Státy jsou kuponům země zaslíbená, což jste si možná již všimli v některých amerických filmech či seriálech. A ono to v praxi opravdu funguje. V našem případě to jsou kupony pro outlety. Stačí se zaregistrovat na webu prodejce, například již zmíněných a nejrozšířenějších outletů Premium Outlets. Po registraci si vyberete outlety, které vás zajímají a u nich se vám zobrazí nabídka kuponů pro daný outlet. Existují dvě verze: obecná kuponová knížka a pak konkrétní aktuální nabídky.

V prvním případě si na místě v outletovém centru najdete informace, kde vám vydají opravdovou kuponovou knížku. Jenže slevy v ní většinou nejsou tak vysoké jako v druhém případě. Ale na druhou stranu mívají tyto kupony delší platnost. Aktuální kupony si můžete vytisknout před cestou, ale s ohledem na aktuálnost je lepší je mít uložené v mobilu a následně je jen ukázat při placení. Pokud budete mít datové připojení, můžete si je najít on-line na vašem profilu. S kupony lze obvykle ušetřit dalších 10 až 20 procent, podmínkou bývá minimální výše nákupu. Obvykle od 50 USD výše. A pozor, v drtivé většině vám bude kupon platit i na již zlevněné zboží, prostě na cokoliv. V USA se nehraje na obvyklé evropské triky, že slevy neplatí na již zlevněné zboží a podobně.

Pořádně si započítáte

Ve výprodejových obchodech vás nic nepřekvapí. Ceny jsou v drtivé většině uváděné na zboží v aktuální podobě, a to včetně slevy. Na visačce je prostě konečná cena. Ale všeobecně to je často jinak, což platí pro běžné obchody, obchodní domy i outletová centra. Na zboží je uvedena běžná standardní cena a slevy jsou uvedené na regálu či na věšáku. Dobří počtáři mají výhodu, ostatní si mohou pomoct kalkulačkou v mobilu.

Takže třeba standardní cena svetru je 60 dolarů, ale na zboží je sleva 70 procent. Svetr tedy stojí 18 dolarů. K tomu je ale potřeba přičíst daň, pokud se v daném státě přičítá. V našem příkladu by to třeba v Kalifornii bylo plus 8 procent, výsledná cena by tedy byla 19,44 dolaru.

Pozor na americké velikosti Běžné zboží je značeno jako u nás: XS až XXL. Ale pozor, všeobecně jsou americké velikosti o jednu větší, než je tomu v Evropě. Evropské M je tak v USA často spíš S. Neplatí to u všech značek, v poslední době se i toto globalizuje a srovnává. Stejné číslování mají kalhoty s mírami v palcích. Dámské oblečení se udává ve velikostech 4 až 20. Stejné číslování používají i v Británii, americké velikosti jsou však o dvě čísla posunuté. Britská desítka je v USA šestka. Některé značky, jako např. Levis, pak mají ještě oproti evropskému trhu nespočet střihů džín, pro každou velikost pak bývá nabídka několika střihů. Srovnávací tabulky najdete zde pro oblečení, pro boty zde.

Jenže to může být ještě komplikovanější, ale o to výhodnější. Pokud to bude v outletu a v obchodě budou platit nějaké slevové kupony, tak bude sleva ještě vyšší. Upozorňujeme, že kupony jsou většinou podmíněné nějakou minimální výší nákupu. Ale předpokládejme, že podmínky splníte a na svetr dostanete dalších 20 procent slevu. Tedy z již zlevněných 18 dolarů si můžete odečíst dalších 20 procent, výsledná cena bez daně tak bude 14,40 USD a nakonec znovu budete muset přičíst daň.

Výše uvedený příklad není vůbec neobvyklý, když trefíte výprodeje, za tolik budete nakupovat značkové zboží, které u nás stojí běžně sedminásobek výsledné americké ceny. Jen si pořádně promrskáte malou násobilku.

V USA (ale i v Asii) je dále obvyklé, že další slevu dostanete za celkový nákup. Bývá to 10 až 30 procent, stačí sledovat cedule v obchodě. Sleva opět může být podmíněna minimální celkovou hodnotou nákupu. Tyto slevy jsou obvyklejší v běžných obchodech nebo v obchodních domech.

A pozor na účtenky. V outletech, ale i jinde dostanete vedle paragonu často i další papírky, které jsou další slevou. Buď pro příští nákup, nebo platí v dalších konkrétních obchodech v outletovém centru. Platnost kuponů je většinou omezena na ten samý den a výše slevy je buď fixní částka, obvykle 10 dolarů, nebo to je procentní sleva, obvykle 10 procent. Slevy opět platí i na již zlevněné zboží.

Jste spokojeni?

Neděste se, že na vás budou v amerických obchodech neustále mluvit. Běžná je otázka na pomoc včetně představení prodavače či při placení, jestli bylo vše v pořádku. Případně se vás pokladní zeptá, kdo vám při nákupu pomáhal a jestli jste s jeho pomocí byli spokojeni.

Především večer se neděste, když bude v obchodě bordel jak v tanku. Lidé se moc netrápí s tím, když jim něco spadne nebo se jim to nepodaří zpět zavěsit na věšák. Se skládáním se nikdo nezdržuje. Prostě jiný kraj, jiný mrav.

Trochu jinak to funguje i v kabinkách. Ty mají většinou obsluhu, která vám kabinku otevře. Kabinky totiž bývají zamčené. Zboží, které nebudete chtít, pak necháte u kabinky, nebo po vzoru místních nakupujících přímo v kabince. Rozhodně ho nenoste zpět na věšák nebo do regálu.

V USA se běžně platí kartou, platby vyšší hotovostí nejsou úplně obvyklé. Tuzemské karty berou ve všech obchodech a při platbě hotovosti se nedivte, že už padesátidolarovou bankovku si budou někde prohlížet, jako byste platili bankovkou milionovou.