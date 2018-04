Nakupování v Turecku? O ceně musíte smlouvat

Kdy je cena dobrá? Pokud smluvíte o dvě třetiny původní ceny, jste skutečně úspěšní. Nicméně to vyžaduje používat na obchodníky jejich vlastní zbraně: "... jsem chudý obchodník – já jsem chudý student (turista)...". Slovíčkaření zabírá. Ve chvíli, kdy jste jen kousek od vaší vysněné ceny, stojí za to riskovat. Pokud prodavač nechce slevit, zkuste naznačit odchod. Zastaví vás? To je úspěch a můžete se dál bavit o cenách. Jde se zeptat majitele obchodu na to, jestli vám může výrobek prodat za vaši cenu? I to je většinou náznak úspěchu, zřejmě jste se dostali na skutečnou cenu výrobku. Zdá se vám pořád vysoká? Odejděte, o dva pulty dál mají jistě to samé, zkuste na ně stejný postup s tím, že pán vedle za to chtěl tolik a tolik. Dají vám lepší cenu? Neváhejte a berte. Stejnou? Berte také, znamená to, že níž už to skutečně nepůjde a výrobek opravdu má tuto hodnotu. A zlaté pravidlo nakonec. Usmívejte se, nebuďte nervózní a nesví. Smlouvání je v Turecku normální, usmlouvat se dá cokoliv, co nemá na sobě cenovku. Často ale usmlouváte i to, co cenovku má. Smlouvat se nedá snad jen v supermarketech a restauracích.