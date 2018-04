Nákupní turistika? Jistě, v Dubaji

Nejde přitom o nějakou akci pro podnikatele, ale přijíždí sem většinou turisté. V době konání příláká nákupní turistika až dva miliony lidí a předpokládá se, že příští rok zde utratí až miliardu dolarů.

Na festivalu se proto podílí 2100 obchodů a vše bude zaměřeno na rodinu, proto akci doprovodí stovky programů pro děti. I hlavní heslo je tomu přizpůsobeno: "Největší rodina společně k miléniu."

"Pro turisty zde bude připraveno skutečně všechno, na co si jen vzpomenou a hotely kvůli tomu ceny nezvýší, naopak nabídnou levnější pokoje," říká Mona, jedna z pořadatelek této ohromné akce. "Cíl je jasný, teď tady nakoupí a příště se možná vrátí a stráví tady několik dní. A opět nakoupí."

Dubaj je lákáním návštěvníků na dobré ceny už léta proslavený, ale obchodní festival je každoročním vrcholem tohoto druhu turistiky.



KDY PŘIJET: Obchodní festival v Dubaji se bude konat od 19. března do 18. dubna 1999. Počasí je přijatelné, ale teploty i tak stoupají nad třicet stupňů.

INFORMACE: Pořadatelé festivalu mají adresu P.O.Box 25425, Dubaj, Spojené arabské emiráty. Telefon: 009714/235444, internet: http://DubaiSF.com

CO SI KOUPIT: Tento emirát je oblíben milovníky výrobků ze zlata, levná a kvalitní je zde elektronika, ale přívrženci romantiky zde najdou i nejrůznější koření či velký výběr látek. Ve velkých nákupních centrech můžete pořídit ale úplně všechno. Ceny jsou vždy přiznivé.

UBYTOVÁNÍ: Jenom v samotném městě Dubaj je kolem 260 hotelů a neustále se otevírají další. Většina z nich jsou luxusní zařízení, kde ubytování stojí od 100 dolarů na noc. Najdou se však i skromnější hotýlky, kde se dá přespat za dvacet-třicet dolarů pro dvě osoby. Pokud ale pojedete v době festivalu, musí se hotely objednávat předem, jinak bývají většinou obsazené.

JAK SE TAM DOSTAT: Přes několik velkých letišť Evropy (a tedy několikrát za den) se můžete do Dubaje dostat se společností Emirates, jejíž pražské zastoupení má telefon 02/24216519. V době festivalu stojí zpáteční letenka od 18 000 korun. Do Dubaje létají i ČSA.