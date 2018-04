Nákup kola: jak vyberete, tak pojedete

Důležité vstupní otázky

První otázkou při výběru kola je, kde především chci na kole jezdit. A tou druhou, neméně důležitou – jak moc chci jezdit.

Odpověď první - ASFALT

Pokud vás terén neláká a víte, že se budete pohybovat pouze po asfaltu, ideální volbou je pro vás silniční kolo; sáhnout ale můžete i po kole krosovém. Silniční kolo má na pohled už dlouhou dobu takřka neměnnou podobu – kola o průměru 28", úzké pláště, obloukový tvar řídítek, trojúhelníkový tvar rámu.

Jízda na asfaltu umí nabídnout lehkost, velký akční rádius (za stejnou dobu a při stejném úsilí ujedete na silničním kole mnohem více kilometrů než na horském), svižnost a rychlost. Může za to větší průměr kol, malý valivý odpor úzkých plášťů i aerodynamika.

Nevýhody

Jednoznačným limitem kola je hladký povrch (i jen lehký terén znamená velmi nepohodlnou jízdu, velké riziko defektu plášťů, ale i ostatního vybavení, které není pro tyto účely konstruováno), pro mnohé může být překážkou silný provoz i na vedlejších komunikacích a s ním spojené větší riziko úrazu, a zplodiny.

Silniční kolo také nabídne kvůli své konstrukci méně pohodlí – úzké pláště nemají tak velkou absorpční schopnost, rázy a vibrace jsou přenášeny na cyklistu.

Nová kategoerie Fitness

Pro některé nezkušené jezdce je při úvahách o silničním kole překážkou tvar řídítek a s ním spojená domněnka horší stability a ovládání, jiní si po přechodu či při kombinaci s horským kolem nechtějí osvojovat specifika ovládání silničního kola. Pro ně se zdá být dobrou volbou poměrně mladá kategorie silničních kol nazývaná fitness.

Tyto modely konstrukčně vycházejí ze silničního kola, jedinou odlišností je použití rovných řídítek známých z horských a krosových kol (někdy je pouze geometrie lehce přizpůsobena trochu jinému posedu). Rovná řídítka, která usnadňují ovládání kola, si vyžádala brzdové páky a řadící páčky kompatibilní se silničními komponenty.





Fitness

Měli byste vědět, že: na silničním kole lze mnohem snáze jet nižší intenzitou, v tzv. aerobním pásmu. Díky tomu je tento typ velmi vhodný, pokud vaším popudem ke sportování je hubnutí . Větší odpor silných plášťů horského kola i náročnost terénu přinášejí vyšší intenzitu pohybu, při níž je efektivita hubnutí minimální. obloukový tvar řídítek nezhoršuje ovládání kola, to je úspěšně rozšířený omyl, jde pouze o zvyk, pokud přecházíte z řídítek rovných. Ba co víc – větší předklon jezdce daný tímto tvarem řídítek ulevuje páteři, která může lépe "pružit". Vzpřímený posed typický pro mnohá fitness kola pro ni znamená větší zátěž. Pokud chcete v sedle trávit hodně hodin, volte raději klasiku. Mnoho cyklistů se k ní po prvních silničních krůčcích s fitness modely rádo vrátí. nespočet testů dokázal, že neplatí pravidlo: čím užší plášť, tím lehčí jízda. Před nedávnem byly rozšířeny pláště široké pouze 18-19 mm, nyní je optimem 23-25 mm. Zvýšení valivého odporu je nepatrné, pohodlí pro jezdce mnohem větší, stejně tak jistota adheze v zatáčkách a podobně. už dávno neplatí, že tři převodníky na klikách jsou záležitostí pouze horských či krosových kol a silničních turistů. Oba hlavní výrobci komponentů, Shimano i Campagnolo, je nabízejí i v nejvyšších sadách! Proč také v těžkém terénu nevyužít i velmi lehké převody? Novinkou je v tomto směru používání dvojpřevodníků s menším počtem zubů (standard je 52-53/39, tzv. Compact Drive nabízí nejčastěji 50/34). standardem i dostupné kategorie silničních kol (zhruba od 18.000 Kč) je karbonová přední vidlice – tento materiál ve většině případů přináší lepší tlumení vibrací a tedy více pohodlí. ještě dostupnější kategorie kol (zhruba od 12.000 Kč) jsou již vybaveny řazením převodů integrovaným do brzdové páky . Hlavní pákou lze obvyklým směrem stisku brzdit, podle výrobce pak i pohybem do strany řadit (Shimano, odřazuje se menší pákou umístěnou v krytu pod hlavní. Campagnolo, druhý ze zatím dvou dominantních "podílníků" v silničních komponentech, používá pevnou brzdovou páku, lehčí převody se řadí menší páčkou pod ní, těžší pak palcem a malou páčkou na boku těla páky). Proč chtít tento systém? Tento způsob řazení umožňuje neustálé držení řídítek a kontrolu nad brzdami, je mnohem bezpečnější než puštění řídítek jednou rukou a hledání malé páčky na rámu. fitness kola jsou vybavovány buď silničními brzdovými čelistmi, nebo těmi ve stylu horských a krosových kol. Pozor – ty disponují velkým brzdným účinkem, velice snadno dojde vzhledem k úzkému plášti k přebrždění a nečekanému smyku. Doporučujeme dávkovat brzdnou sílu s citem. Pro obecný rozhled a přibližnou orientaci v kvalitě vybavení kola (rozhodují i další komponenty) přikládáme kvalitativní žebříček dvou zatím jediných výrobců kompletních silničních sad. Jsou vždy uváděny od nejzákladnější k nejlepší, v závorce je počet převodů na kazetě . Kliky jsou vždy nabízeny jak se dvěma, tak i třemi převodníky, či většinou i v provedení Compact Drive:

SHIMANO: 2200 (8), Sora (8), Tiagra (9), 105 (10), Ultegra (10) a Dura-Ace (10)

CAMPAGNOLO: Xenon (9), Mirage (9), Veloce (10), Centaur (10), Chorus (10) a Record (10)

Silniční střípky

Dosud nabízejí kompletní komponentové sady pouze dva výrobci, příští rok však přibude Sram a zřejmě i značka FSA. Obě jsou zavedené, konkurence v tomto segmentu bude rázem dvojnásobná. A co víc – Shimano i Campagnolo úporně testují sady s elektronickým řazením! Stačí jen mačkat tlačítka, o vše ostatní se postarají elektromotorky. Není prý problém takto ovládat i brzdy.

Odpověď druhá - SMÍŠENÝ TERÉN

O několik řádek výše jsme naznačili, že pro pohyb po asfaltu lze zvolit i kolo krosové. Ano, tato kategorie je natolik univerzální, že je schopna pokrýt vyjížďku odehrávající se jak na asfaltu, tak v lehkém terénu. Tím jsou myšleny udržované lesní a polní cesty bez velkých výmolů a hromad kamení či kořenů.

Výhody a nevýhody

Limitem pro průchodnost tohoto typu kol terénem je křehčí konstrukce a užší pláště v porovnání s kolem horským. Rozhodně je u krosových kol dobré zapomenout na do jisté míry hanlivém označení "kategorie kol pro nerozhodné"! To, že jde o univerzální kolo neznamená, že samo nemá co nabídnout. Naopak!

V porovnání s kolem silničním je mnohem komfortnější a odolnější, přitom zvýšení valivého odporu a tedy snížení lehkosti jízdy není nijak extrémní. Proti kolu horskému zase tzv. kros mnohem lépe uhání krajinou. Krosové kolo využívá 28palcového průměru kol.

Je dobré vědět, že: zhruba od cenové hladiny 8.000 Kč jsou krosy většinou nabízeny s odpruženou přední vidlicí. Ta na rozdíl od té u horského kola nemá za úkol "nic víc", než přinést komfort (u MTB jde dále o bezpečnost, lepší průchodnost terénem, ovládání kola atd.). Objemnější pláště sice samy o sobě dodají pohodlí, ovšem proč si jej odpírat ještě větší míru! jen o kousek výše na cenovém žebříčku už stojí modely s odpružením i u sedlovky ("tyč", na níž je přichyceno sedlo). Nejde o zlepšení jízdních vlastností jako u rámu s odpruženou zadní stavbou v MTB, ale "jen" o pohodlí. A to pohodlí určené sedacím partiím, takže pokud pro vás není drobný příplatek nepřekonatelnou překážkou, doporučujeme! Vždy je lepší tento pružící segment než měkké sedlo. To se při jízdě krabatí pod zadkem, může přinést i nepříjemné opruzeniny. rozdíl mezi trekkingovým a krosovým kolem spočívá pouze ve stupni výbavy – prvně jmenované nese osvětlení, blatníky, nosič, stojan… Na trekkingová kola narazíte v dostupných cenových relacích (do 10.000 Kč), výše už moc ne. Důvod je prostý – vždy je lepší si kolo vybavit kvalitními doplňky podle vlastního uvážení, než přijmout celek, u něhož vám jednotlivé prvky nemusí vyhovovat.

Krosové perličky

S kategorií krosových kol bývají spojována i tzv. městská kola. Právě u nich se lze setkat, zatím u nejvyšších modelů, s automaticky fungujícím vybavením – převody se řadí samy podle rychlosti, odpružení přidává či ubírá z citlivosti podle rychlosti, osvětlení samo spíná za šera, vše řídí citlivé senzory, vše je podřízeno komfortu uživatele… Vzdálená budoucnost? Nikoliv, žhavá současnost top city biků!

Ve 2.díle, který vyjde příští týden, se budeme zabývat odpovědí třetí - JEDINĚ TERÉN - ano, jasně, horskými koly :-)

iDNES , Rudolf Hronza, šéfredaktor cyklistického měsíčníku VELO - www.iVelo.cz