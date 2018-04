Nakrmte si svého slona

Zejména děti budou mít nevšední zážitek a i dospělí se dobře pobaví. Gänserndorfský Safari-park se bez přehánění podobá některým zvířecím parkům v Africe. Zřízenec otevírá první těžká železná mřížová vrata. Legrace končí. Vzpomenete si na hororové záběry z Jurského parku. »Zatáhněte okénka a v žádném případě je neotvírejte, nevystupujte z auta, buďte opatrní a hezkou zábavu,« říká s vážnou tváří čistou slovenštinou. (Mnoho zaměstnanců jsou Slováci, kteří sem jezdí pracovat). Zatímco se první vrata zavírají, otevírají se druhá. Říše asi čtyřiceti velkých šelem je dokořán. Dobrodružství začíná. Děti, nosy přilepené na okénka, s napětím vyhlížejí prvního bengálského tygra. Dospělí se zamrzlým úsměvem nervózně zvažují, zda by chatrná karoserie vozu případně vydržela nápor rozzuřené dvousetkilové šelmy. »Támhle,« zakřičí někdo a ostatní ho okřikují, aby zbytečně nepřilákal pozornost šelmy. Je to jako vždycky, tygři se objeví úplně jinde, než jste je čekali. Chcete je mít co nejblíže, ale zároveň vás mrazí při pocitu, že by jen něžně položili mohutnou tlapu na kapotu auta. Naštěstí mohutné šelmy nevěnují plechovým krabicím na kolech pozornost. Sem tam zvednou hlavu a upřou na vás netečný pohled. Máte štěstí, když obejdou auto v těsné blízkosti. Ale i tak. »Je to jen náhoda? Jsou dnes výjimečně klidné, protože se výjimečně dobře nažraly?« kladete sami sobě dotěrné otázky. Se zoologickou zahradou se to srovnat nedá. Tady je to něco jiného. Je to mnohem napínavější. Pak přicházejí na řadu lvi. Za spadlým stromem se kočkují mláďata. Velké šelmy se převalují, občas popojdou o kus dál. Jste prakticky v lese. Nikde žádná klec. Někde v dálce spíš jen tušíte plot. V e srovnání se zoologickou zahradou je ten výběh přímo královský. Auto se zvolna posunuje kupředu a lví smečka vám odhaluje své soukromí z těch nejintimnějších úhlů. Nikdo nemusí spěchat. Cesta je široká, kdo chce zůstat ve výběhu královských šelem delší čas, prostě jen zajede ke kraji a ostatní vozy ho objedou. Zlatým hřebem gänserndorfského safari, což prožijete málokde, je krmení. Ne, nebojte se, nikdo vás nebude nutit krmit tygry, to je samozřejmě zakázané a na každém rohu vás budou upozorňovat, abyste přísně dodržovali bezpečnostní opatření. Ke vstupence do areálu však patří zcela automaticky sáček s krmivem v granulích (vojtěška s vitamíny). Nikdy jej nezahazujte, připravili byste se o skvělou zábavu. Dokonce se vyplatí mírně si připlatit a pořádně se granulemi zásobit. Čím víc, tím větší bude legrace. Stojí to pár korun, nekrmte zvířata ze svých zásob. Na safari můžete krmit s výjimkou šelem, nevyzpytatelných zeber, velbloudů a některých dalších zvířat leccos lamy, antilopy, žirafy, pštrosy, a dokonce, máte-li štěstí, i slony. Nechat si »vyluxovat« ruku s krmením mohutným tlustokožcem chce kus odvahy, ale je to zážitek, na který se nezapomíná. Budete možná překvapeni, jak něžně vládce džungle obsah vaší dlaně vysaje. Ale dostat na granule slona, to je až ta pověstná třešnička na dortu. Předtím si určitě užijete s menšími zvířaty. Největší zábava je s lamami a s osly. Zvažte, jak odvážně spustíte okénko. Čtyřnozí přátelé jsou totiž často velmi důvěrní, až přidrzlí. Oslíci vám rádi strčí do auta i celou hlavu a pořádně to tam prošacují. Trochu opatrně s pštrosem. Vypadá nebezpečně a někdy prý i je. Většinou je však jen zvědavý. Znovu s překvapením zjistíte, jak obrovský pták to je a jak mohutný má zobák. Na rozloze 680 000 metrů čtverečních se v Safari-parku pohybuje asi 750 zvířat ze všech kontinentů: kromě již jmenovaných jsou tam ještě pakoně, bizoni, velbloudi, paviáni, supi. Safari v Gänserndorfu nabízí i další zábavy. Atraktivní hrátky v bazénu s tuleni, ale také až cirkusovou podívanou včetně odvážných skoků kaskadérů z pětadvacetimetrové věže.Městečko Gänserndorf leží asi dvacet kilometrů na východ od okraje Vídně, deset kilometrů od slovenských hranic. Nejlépe dostupné je z Mikulova, po silnici E 461 je to asi padesát kilometrů, padesát minut autem.Safari-park se otevírá 8. dubna a bude otevřen denně včetně svátků až do 29. října. Do Gänserndorfu prakticky z kteréhokoli místa u nás je to ideální jednodenní výlet. Nepočítejte však, že vám zbude čas zajet do Vídně.Na safari můžete jet se vstupenkami i od nás, které si koupíte za koruny. Prodává je zástupce Safari-parku Gänserndorf v ČR Vanda Štichová, nám. Bořislavka 8, Praha 6, tel: 02-20612040, email: asyl@iol.cz. Kdo nemá možnost vlastní dopravy, může si zde koupit i zájezd autobusem.