Najít rubín? Těžká dřina

Třetí možnost zní, že je to řidič rikši. Má spadeno na turisty. Vezme vás i zdarma. Ví dobře, že výhodné koupi nakonec neodolá skoro nikdo. A když skoro každý z cizinců něco výhodně nakoupí, užitek z celé akce dopluje nakonec až k němu. Má funkci náhončího. Takže se tedy jede na místo činu.

Do nízké říční nivy podél říčky Karavita-ganga, kde rýžová pole rostou překotně ze země a kde se po celý rok vše zelená, jako by právě dozněl monzun. Že je Srí Lanka ráj na zemi, se ví dávno. Že jsou tu nejkrásnější drahokamy, to psal už Marco Polo. A že je to pořád stejná fuška, to člověk vidí, když se přiblíží k prospektorskému místu.

"Pojďte blíž, podívejte na tu nádheru," říká malý klučina a ukazuje v ruce mokré oblázky. Na drahokamy jsou však až podezřele velké. Kolem se uskupí jeho kamarádi. Řetězec černých očí vychytrale mrká a čeká, zda ten hloupý turista naletí. Málem ano. Tak se půjdeme alespoň podívat, že jo? říká omladina, když tedy obchod je pryč.

Cesta strmě klesá a na konci se rýsuje jáma s bambusovým geologickým pažením. Uvnitř proud tekoucího bahna, tlustá hadice a mezi tím kluci, kteří hledají to pravé. Nebude to asi žádný med. Celý den v parnu, po kolena v mazlavé břečce a s nevelkou nadějí na převratný nález. Sonda není hluboká více než tři čtyři metry. Účelem je nalézt zvětralou vrstvu horniny, zvanou "illama", ve které se nacházejí drahé kameny. Co chvíli mladý hledač zpozorní a v proutěném koši se objeví nadějný oblázek. Hledači je hromadí v plechové misce na kraji jámy. Podle toho, jak málo se o svůj poklad strachují, asi nepůjde o žádné úžasné kusy.

Lopotná dřina se nevylučuje s dobrou náladou. Nezdá se, že by někdo měnil tuhle fušku za povalování na cejlonské pláži. Důvodem musí být hledačská vášeň. Nevíte, kterého dne či v kterou hodinu se z mazlavé směsi vynoří blyštivý rubín, který změní člověku celý život. Ušmudlané drobty, jež zatím zemina vydává, nestojí za víc než flašku araku, místní úžasné pálenky. Pokud tedy člověk není nadaný obchodník.

Turista váhavě přebírá kamínky v ruce, váhá. Je třeba ho přesvědčit, že neprohloupí. Podobný stojí v Kolombu nejméně dvacetkrát tolik, vysvětluje malý kluk přesvědčivě postaršímu manželskému páru. Paní se modrý kámen, údajně ametyst, zjevně zamlouvá. "Vám ho prodám jen za polovic," tváří se hledač velkoryse. Netrvá to dlouho a párek turistů schovává pečlivě zabalený kamínek do kapsy. Pokud svůj nákup nikdy neukážou odborníkovi, mohou být spokojeni až do smrti. Drahokamy přece přinášejí štěstí, moc a slávu. Nakonec i tehdy, když za ně člověk zaplatí o trochu více, než by měl.

Zatímco prodavač láme zákazníky, dole v jámě práce neustává. Kopání je totiž dokonale kolektivní práce. Prodavač je jedním z mnoha. Jeden člen kopáčské party se stará o tlustou hadici, která přivádí vodu k promývání zeminy. Tím se zabývají další parťáci. Jejich práce postupuje v závislosti na sklonu zvětralé vrstvy. Někdy vodorovně s terénem, jindy mizí žíla pod zemí. Nejváženějším členem celého družstva je znalec, který třídí a hodnotí nálezy. V koši za tu chvíli, možná půl hodiny, přibylo nejméně deset nenápadných oblázků. Znalec kýve, je spokojen. Zřejmě nečetl zápisky Marka Pola. Ten napsal o cejlonských drahokamech, že nemají sobě rovné. Ale co více: že ten největší "nejkrásnější rubín, jaký byl kdy spatřen, je na píď dlouhý a tlustý jako lidská paže".

Tak k takovým rozměrům mají daleko i ty nejvzácnější kousky v blízkém muzeu. Ve vitrínách se blyštivě předvádějí safíry, topasy, ametysty a rubíny ale i některé drahokamy, které nenajdete nikde jinde na světě. Třeba magický měsíční kámen, pojmenovaný kvůli zvláštnímu lesku. Hledíte na něj přes bezpečnostní sklo a najednou byste skoro uvěřili, že má nadpřirozenou moc. Sledujete tu nádheru a nevíte, co obdivovat víc: uhrančivou krásu kamenů, nebo spíše tu nekonečnou fušku, která za nimi stojí. Práce se dá i ulehčit, ovšem s menší nadějí na úspěch.

Hledat se dá na březích řeky, kde záplavy a pokusy předchůdců půdu přeoraly k nepoznání. Tady není žádná illama, hledá se prostě naslepo. Přesto i tady se dá najít úctyhodný kousek. Někdo hledá dokonce v horách, které se majestátně tyčí okolo Ratnapury. Party zavilých hledačů tam mají hned dvojí nevýhodu: rozbíjení velkých kusů horniny kladivem je jednak nelehká práce, navíc tato metoda často vzácný kámen téměř vždy poškodí. Výhoda je nabíledni: jsou na svém místě první. I tady, stejně jako dole v údolí, se přitom odevzdává vládě poplatek za naleziště. Navečer je každý utahaný k smrti. Romantická kulisa hor nikoho nedojme, leda snad turisty, kteří míří opačným směrem - Ratnapura je výchozím bodem proslulé trasy na Adamovu horu, nejuctívanější srílanský vrchol.

Ratnapura, kterou už počátkem minulého století cestovatel Otakar Partold odbyl jako pouhé město brusičů drahokamů, ani dnes mnoho jiného nenabídne. Má to už v názvu, znamená doslova Město (pura) drahokamů (ratna). Skutečně velké obchody tu však neprobíhají. To je výsadou Kolomba, sto kilometrů vzdáleného hlavního města. Moderní kolombské obchody s proskleným průčelím se v ničem neliší od luxusních butiků kdekoli v Evropě. Tady se už kameny, dávno opracované a vyleštěné, či dokonce zasazené do náhrdelníků a prstenů, prodávají jinak.

Seriózně působící prodavač se zeptá, kolik chce zákazník obětovat. Pak před ním prostře plato s tolika kameny, až se mu spolehlivě zatočí hlava. Turista váhá, ale vše šťastně končí. Prodavač za tutéž cenu nabídne kámen dvakrát dražší, takže klient nemůže než takové nabídce kývnout. K tomu vládní certifikát o prodávané věci. Ještě v letadle hřeje turistu slastný pocit, jak výhodně koupil. Většinou se mýlí, odváží si přesto dárek, který jinde nemají.

Srílanské drahokamy se liší od zboží prodávaného jinde. Každý drahokam má kouzlo, které příroda nedovede zopakovat o pár set kilometrů dál. Srílanské kameny se vyznačují zvláštní lámavostí světla a hrou barev, která překonává největší fantazie. Dříve neměly zdejší drahokamy dobrou pověst. Byly špatně zbroušené, s trhlinami a prasklinami. Brusiči nyní dosahují kvalit mistrů ve vyhlášených obchodních centrech, kameny už netrpí zjevnými i skrytými vadami, které byly pro ně pověstné. Často byly dokonce v Evropě znovu přebrušovány, takže nakonec ztratily i přes padesát procent své hmotnosti. Každý nakonec zjistí, že cena je věc relativní. Nejvíc potěší nakonec ušmudlaný nevýrazný oblázek, který má pouze jedinou přednost: V řece u Ratnapury jste si ho našli sami.



Může se hodit

JAK SE TAM DOSTAT: Do Ratnapury jezdí denně autobus z hlavního města Colomba. Asi sto kilometrů dlouhá cesta trvá mezi dvěma až třemi hodinami. Zaplatíte za ni okolo třiceti rupií, podle momentálního kursu k dolaru. Je to současně cena docela slušného oběda v průměrné restauraci.



UŽITEČNÁ ČÍSLA: - 0094 1 452 411 turistická kancelář na letišti - 0043 1 437 059 turistická kancelář v Colombu - v případě potíží na Srí Lance existuje číslo vyhrazené turistům - 26941 ... v sílu kamenů věří každý



JAK DRAHÉ KAMENY NAKOUPIT: Prodavačem drahokamů je kdekdo, ačkoli se tváří, že se s vámi dal do řeči jen náhodou. Platí jednoduché pravidlo: kupujte jen v obchodech, kde vám zabalí každý kámen s oficiálním vládním certifikátem. Ani zde se nevyhnete riziku podvodu, přinejmenším v Colombu to je však nepravděpodobné. Pokud se rozhodnete pro koupi přímo na ulici, nemusíte vždy koupit bezcenný oblázek, musíte však mít určité znalosti o drahokamech. Často turisty obtěžují dealeři, kteří jim nabízejí výhodný obchod - pokud prodá drahokamy v cizině. Není radno k tomu kývnout. Nezapomeňte také, že ke koupi nejsou na Srí Lance jen kameny. Možná vás zlákají fantastické barevné masky za mnohem menší cenu. Na turisty jen drahokamy nestačí, je třeba nějaká atrakce navrch Hledání vzácných kamenů je týmová práce



CO JE DOBRÉ VĚDĚT O DRAHOKAMECH: Na Srí Lance se potkáte s následujícími drahokamy: - rubíny: cejlonský rubín bývá poměrně často světlý, se silným nádechem do fialova či do modra. Toto zbarvení se dá různými postupy odstranit. Podle žáru, kterému je rubín vystaven, se docílí rozmanitých odstínů; - safíry: vysoce žádanou zvláštností jsou srílanské safíry "s hvězdou". Optický jev vzniká zvláštním lomem světla a objevuje se zpravidla až po vybroušení, někdy také působí nepatrné dutinky uvnitř krystalu; - mezi dalšími naleznete ametysty, beryly, chrysoberyly, zircony a tyrkysy; - nevyskytují se zde smaragdy. Najít rubín? Těžká dřina Místní jsou většinou buddhisté...



NA CO SI DÁT POZOR: - očkování není tak nezbytné jako v Indii, vyplatí se však při delším pobytu na venkově - mělo by zahrnout břišní tyfus, žloutenku a asijskou encefalitidu - sledujte bezpečnostní situaci, vleklý konflikt mezi vládou tamilskými rebely se dotýká nepřístupného severu a také východu ostrova. Turistická centra jsou mimo jakékoliv riziko.