Naháči, štrachanda i pivní štrůdl. Kde ochutnáte nejlepší speciality v Česku

Kde najít regionální pochoutky?

Kam a na jaké jídlo zajet, radí projekt České centrály cestovního ruchu - CzechTourism nazvaný Ochutnejte Českou republiku. Na internetových stránkách www.czechspecials.cz stačí vybrat region, kam byste chtěli zajet, jídlo, které byste chtěli vyzkoušet, a restauraci, kde vám ho uvaří.

Jaké to tedy je, být gastronomickým turistou? Abych to vyzkoušel, vyrazil jsem do Plzně na štrachandu, do Hradce Králové na východočeské smaženky a do Prahy na husí játra s mandlemi. U těch alespoň tuším, jak budou chutnat, o prvních dvou jídlech nemám ani hrubou představu.

Plzeň a moravské syrečky



V Plzni mě internet nasměroval do pivnice Belveder, kde servírují tradiční štrachandu - zapečené brambory s houbami, vejci a smetanou. Ukázalo se však, že ji nemají. "Je horko a lidi si hotovky moc nedávají, takže je posledních pár dnů nevaříme," vysvětlil číšník. Ale nezaváhal a nabídl syrečky na špeku za 84 korun - tradiční jídlo ze střední Moravy. Sice mi přišlo divné dávat si je v Plzni, ale nakonec proč ne.

Za chvíli už jsem měl před sebou hromadu kostiček chleba se zapečenými syrečky, vejcem a s kostičkami slaniny. I když samotné syrečky kvůli zápachu pozřít prostě nedokážu, tohle bylo dobré. A navíc toho byl takový kopec, že jsem to nedojedl

Smaženky v Hradci Králové

Podruhé už jsem se nechtěl nechat nachytat, a proto jsem do hradecké restaurace v hotelu Černigov zavolal předem, abych zjistil, jestli smaženky opravdu mají. "Máme je pořád. Přijet můžete kdykoliv," uklidnila mě servírka.

Tak jsme vyrazili. Hotel Černigov jsme našli snadno. Je to obrovský, depresivně působící panelák ze 70. let, který zvenku vypadá, že další pětiletku sotva přežije. A stejně depresivní byl i zážitek z toho, co mi místní restaurace nabídla.

Podle plánu jsem si objednal východočeské smaženky za 35 korun - smažený sladký dezert z bramborového těsta plněný nastrouhanými jablky. Recept vypadá lákavě. A umím si představit, že moje babička by z něj vykouzlila sladkou pohádku.

Jenže v Černigovu je to katastrofa. Když jsem zakrojil, popral jsem se s tuhým těstem a vařící náplní. Mé podezření, jak tenhle dezert vznikl, vzápětí potvrdila číšnice, které jsem se zeptal. "Máme je jako zmrzlý polotovar, takže se ohřejí v mikrovlnce a posypou skořicovým cukrem," vysvětluje, zatímco je nedojedené odnáší. Tohle se fakt nedalo.

Pražská husí játra s mandlemi



Poslední ochutnávka je v pražské restauraci Port 62, kde v rámci projektu České speciality nabízejí husí játra s mandlemi. Znovu jsem se dopředu ujistil, zda je mají. Měli.

Podle receptu se játra protýkají mandlemi nakrájenými na nudličky, poté se dusí na sádle s hřebíčkem a celým pepřem. Podávají se studená se zeleninou a chlebem. A přesně tak se objevila na stole přede mnou. A byla vynikající. Odpovídající mi přišla i cena 65 korun. Konečně jsem mohl být naprosto spokojený - jídlo bylo nejen regionální, ale i dobré.

Internetu nevěřte bezhlavě

Díky třem gastronomickým výletům jsem objevil dvě výborná jídla. Jasným vítězem jsou moravské syrečky na špeku. A to přesto, že jsem je dostal v Plzni.

Jestli se chcete stránkami www.czechspecials.cz řídit, nedělejte to bezhlavě. Než na nějaké jídlo vyrazíte do vybrané restaurace, ověřte si, zda ho skutečně mají.

A další výtka, která směřuje spíš k majitelům restaurací: vařte víc regionálních specialit. U většiny jídel, která mě zaujala, jsem marně hledal restauraci, která je vaří. Pak nezbývá než se do kuchtění pustit sám. Ale když si vzpomenu na východočeské smaženky, někdy je to možná lepší.

