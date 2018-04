„Naháči“ naštvali úřady. Do chrámu Angkor Vat mohou jen zahalení turisté

Kambodža tak zareagovala na sérii skandálů s turisty, kteří se v prostorách chrámu fotografovali nazí a které v loňském roce úřady nechaly deportovat ze země. Přečtěte si: Selfie z cest už nestačí. V kurzu je belfie s nahým pozadím.

„Nošení příliš odhalujícího oblečení nerespektuje posvátnost chrámu,“ řekl mluvčí úřadu Apsara Long Kosal. „Nedovolíme jim koupit si vstupenku do chrámového komplexu, pokud budou mít nevhodné oblečení. Místo toho je naši zaměstnanci budou informovat, co by měli mít na sobě, aby se mohli převléci.“

Chrámový komplex Angkor Vat, který byl vybudován mezi devátým a čtrnáctým stoletím, je nejen symbolem kambodžské hrdosti, ale také největší turistickou atrakcí v zemi. Do památky zapsané na seznamech světového dědictví UNESCO ročně míří asi dva miliony turistů.