Nadšenci zachraňují zapomenutý unikátní hrad. Vyhlásí na něj sbírku

hradní věž je unikát Zříceninu hradu Frymburku u Nového Hrádku na Náchodsku donedávna skrýval les. Dnes už je hrad patrný do daleka především svou mohutnou věží, která co do průměru nemá v Čechách obdoby. Frymburk vznikl zřejmě na počátku 14. století. Jeho zakladatelem byl některý z významných feudálů té doby. Hradu dominovala mohutná okrouhlá věž o průměru osmnáct metrů. Součástí opevnění byla i horní hradba, byly tam dva podélné paláce, brána pro pěší a brána z dolního hradu. Kolem hradu byly příkopy, přes které vedly dva mosty. Kvůli svému rozsahu musela být stavba velmi nákladná. Hrad tvoří mohutné opevnění na malém půdorysu, podobný u nás neexistuje. Bez nadsázky lze říct, že mezi českými hrady jde o unikátní památku. O jeho někdejším významu svědčí i to, že severní část dnešních Orlických hor byla po staletí nazývána horami Frymburskými.

Zřícenina hradu Frymburk. Zdroj: Mapy © PLANstudio