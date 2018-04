Nádherným říčním údolím kolem vinohradů. Podzimní výlet kolem Dyje

Národní park Podyjí na česko-rakouském pomezí představuje dokonalou ukázku zachovalého říčního údolí v hustě zalesněné krajině. Na rakouské straně na něj plynule navazuje Nationalpark Thayatal.

NP Podyjí byl vyhlášený v roce 1991 na rozloze 63 km². Údolí vzniklo erozní činností řeky a meandrující kaňon dosahuje hloubky kolem 150–220 metrů. Svahy tvoří skalní stěny, těžko přístupné suťové strže, údolí potoků i suťové svahy s pseudokrasovými jeskyněmi.

Kolem Dyje i vysoko nad ní

Auto nechávám v horní části malebné vesničky Havraníky nedaleko sochy svatého Jana Nepomuckého, od níž je nádherný výhled do kraje. První písemná zmínka o této vinařské obci, jejíž původní název v němčině zněl Kaidling, pochází z roku 1269. Havraníky jsou zajímavé hlavně kvůli své poloze v NP Podyjí uprostřed viničních tratí.

Sochu Jana Nepomuckého nechávám po levé ruce a jdu po červené značce směrem na Judexův Mlýn. Procházím po zdejších unikátních suchých loukách s typickou stepní vegetací. Je ale podzim, tak už nejsou vidět orchideje, kosatce ani koniklece, ale odkvétají například poslední divizny nádherné.

Cesta klesá kolem studánky U Tří lip k Judexovu mlýnu u břehu Dyje. V brzkém podzimu je studánka skoro vyschlá. Po pohodlné cestě scházím k řece a napojuji se na žlutou turistickou značku a stezku pojmenovanou po Jaroslavu Krejčím. Procházím kolem bývalého mlýna zvaného Papírna, u kterého je i jez. Pod jezem začíná Dyje alespoň trochu téct a pohled na dynamický tok je mnohem zajímavější a oku fotografa lahodící. Přímo nad námi je Lazárkova louka a jedno z mnoha kamenných moří.

Vzhůru na krásnou vyhlídku

Po 2,5 kilometrech začíná stezka prudčeji stoupat na vyhlášenou vyhlídku Sealsfieldův kámen (374 m). Vyhlídka dostala jméno po Charlesovi Sealsfieldovi, popickém rodákovi vlastním jménem Karel Postl, který nejprve vystudoval gymnázium ve Znojmě a později i filozofii a teologii na univerzitě v Praze. V roce 1822 emigroval do USA, kde se stal novinářem a spisovatelem. Z jeho příběhů o indiánech čerpal i Karel May. V roce 1829 se Sealsfield stal dokonce poradcem neapolského a španělského krále Josefa Bonaparta.

Kochám se fantastickými výhledy na rozsáhlé lesy všude kolem, barvící se moře listů a hluboce zaříznuté údolí s meandrující řekou daleko pode mnou. Co to bylo za sílu, která uměla vyhloubit tohle údolí?

Dyje v NP Podyjí V lesích rostou například ploníky.

Jeden kostel, dva oltáře

NP Podyjí V NP Podyjí bylo popsáno na 1 300 druhů cévnatých rostlin, za nejvzácnější se považuje 18 druhů orchidejí, dále také např. kýchavice černá, divizna nádherná atd. I mezi zdejší faunou najdeme opravdové unikáty. Žije zde více než 260 druhů obratlovců, ale největší poklady nalezneme mezi hmyzem, např. kudlanku nábožnou nebo jasoně dymnivkového.

Trasa mě přivádí opět k řece, podél níž putuju od bývalého Trauznického mlýna až do Znojma. U mostu přes Dyji odbočuji vpravo a po červené značce pohodlně stoupám na Kraví horu s vyhlídkou. Před vinnými sklepy v Konicích začíná asfaltka, po které pokračuji necelé dva kilometry do Popic. Vesnice, která je dnes součástí Znojma, je známá nejen jako rodiště již zmíněného publicisty Charlese Sealsfielda, ale také díky kostelu svatého Zikmunda ze 70. letech 16. století. Jeho věž však byla postavena o skoro 100 let později, v roce 1752. Velmi zajímavé je, že má dva oltáře.

Za Popicemi opouští značená cesta asfaltku a prochází typickými suchými loukami se stepní vegetací. Před Havraníky pak vcházím mezi vinohrady. U Starých vinic, kousek od vesnice, stojí malý vinařský ochutnávkový stánek. Otevřený bývá od dubna do října o sobotách, nedělích a svátcích vždy od 9:00 do 18:00. V období od 1. června do 31. srpna pak každý den od 9:00 do 18:00. Škoda, v listopadu už je zavřeno, posezení uprostřed vinic s vyhlídkou na malebnou krajinu Znojemska by byl jistě víc než příjemný konec výletu.

Ve vodě roste spousta řas, na které se přichytávají zbarvené listy.

Varianty výletu

Popsaný okruh měří necelých 17 km a vede nádhernou krajinou Národního parku Podyjí. Pokud máte málo času nebo jdete s malými dětmi, můžete si trasu zkrátit.

Buď lze využít zelené turistické značky, která začíná u vyhlídky Sealsfieldův kámen a na okraji Popic se spojí s červenou značkou ze Znojma. Okruh se tak zkrátí na přibližně 10 km.

Druhou variantou je sestoupit do Trauznického údolí a odtud krátce vystoupat po zelené značce na silnici mezi Konice a Popice. Cestu do Havraníků pak opět značí červená.