Nádherná dobrodružství Richarda Halliburtona

velké cesty století (20.)Bouře od jihu - déšť silné poryvy vichřice zábradlí na závětrné straně pod vodou - lůžka mokrá - stěží udržujeme kurs - mám se báječně - přál bych vám být na mém místě - stop.Tenhle radiogram z paluby Mořského draka, přijatý 24. března 1939, přesně vystihuje náturu Richarda Halliburtona. Plavit se na čínské džunce rozbouřeným Pacifikem, to bylo něco pro romantického dobrodruha jeho ražení. A miliony lidí se těšily, že jim o tom bude vyprávět, jen co dorazí do San Franciska. Už jeho cestopisná prvotina Královská cesta za romantikou z roku 1925 čtenáře nadchla a záhy se dočkala mnoha vydání v mnoha jazycích. Její autor dovedl jako málokdo s humorem namíchat čarovný koktejl z vlastních nevšedních prožitků, ze vzrušujících dějů minulosti a přítomnosti, ze snů prolínajících se s realitou. "Beze snění by člověk v životě tupě, bezútěšně přešlapoval na místě," napsal ve své další knize Nádherné dobrodružství. Jako malého kluka ho uchvátila legenda o antické Troji, kterou mu po večerech vyprávěl tatík místo obvyklých pohádek před spaním. Okouzlení mladého Halliburtona dějinami a mytologií starého Řecka a celou helénskou civilizací se ještě prohlubovalo během jeho středoškolských studií i později na Princetonské univerzitě. V pohodlí svého amerického domova zatoužil popustit uzdu fantazii, riskovat, vášnivě žít všemi smysly, jít za svými sny. "Chci následovat příkladu Odysseova a naplnit pohár života až po okraj." I vydal se po Odysseových stopách Egejským mořem, od ostrova k ostrovu, od jednoho památného místa k druhému, aby vstřebal jejich ducha, jejich genia loci. Kvůli hloubce prožitku přeplaval v silném proudu mořskou úžinu mezi Asií a Evropou - dávný Hellespont, dnešní Dardanely. Neboť tak to kdysi noc co noc činil bájný Leandros při tajných návštěvách své velké, leč zapovězené lásky, chrámové kněžky Héry. Richard ve vlnách málem vypustil duši, ale nemohl si pomoci, tragický příběh předchůdců Romea a Julie ho fascinoval. Jindy zase vyvolal pozdvižení na obou stranách švýcarsko-italské hranice, když se v alpských průsmycích objevil na hřbetě slonice Dally, aby vychutnal, jaké to asi bylo, když tudy před dvěma tisíciletími táhl kartaginský vojevůdce Hannibal se svými slony proti Římanům. Roku 1930 si Halliburton pořídil letadlo a spolu s mladým pilotem Moyem Stephensem obletěli svět. Nebyl to žádný hon za rekordem, ale celoroční cesta s mnoha zastávkami všude, kde je něco zaujalo. Dvojplošník s otevřeným kokpitem, pojmenovaný The Flying Carpet (Létající koberec), poskytl Richardovi nový pocit volnosti, novou dimenzi poznání světa a lidí. Byla z toho další veleúspěšná kniha. "Ochutnal jsem omamnou drogu dobrodružného cestování a od těch dob mám po klidu," přiznal se. S radostí uvítal návrh organizátorů Světového veletrhu v San Francisku, aby u příležitosti této akce vykonal zjara 1939 plavbu na džunce z Číny napříč Pacifikem. Měla to být skvělá reklama a další "nádherné dobrodružství". Bohužel, po zprávě vyslané 4. března se džunka Mořský drak odmlčela a všechno pátrání po ní a její posádce bylo bezvýsledné. Pohár života Richarda Halliburtona se naplnil. Tak brzo... Bylo mu teprve devětatřicet.