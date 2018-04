Nábřeží Seiny se proměnilo v pláž

Na čtyřkilometrovém úseku podél Seiny je dočasně odkloněna veškerá automobilová doprava. Na písku, oblázcích i travnatých plochách se opalovaly rodiny s dětmi, ale i jednotlivci, staří i mladí. Po silnici jezdila spousta cyklistů a vyznavačů jízdy na kolečkových bruslích, mezi nimiž se proplétali návštěvníci metropole.

Pláž bez vody ke koupání

Lidé si tak uprostřed Paříže mohou připadat opravdu jako u moře. Něco málo však obrázku, který mnohým Francouzům připomíná slavnou třídu Croisette v Cannes, chybí. V Seině se z bezpečnostních i hygienických důvodů koupat nesmí.

Pařížský starosta Bertrand Delanoë, který operaci "Paříž- pláž" vymyslel, varuje: "Z vody je možné dostat vyrážku." Podle starosty se dá těžko čekat, že by se do pěti let mohla kvalita vody v Seině zlepšit natolik, aby v ní mohli vodomilové bez obav plavat.

Těm, kteří na novou pařížskou pláž vyrazili, však tento malý kaz na kráse zjevně nevadil. Našli se mezi nimi i tací, kteří se nechali natolik unést podobností nábřeží s hlavní třídou v Cannes, že v neznámých lidech poznávali celebrity. "Není támhle španělský princ?" dohadovala se rodinka francouzských venkovanů pozorující jeden z mnoha televizních štábů. Namísto monarchy však stál před kamerou pařížský zpravodaj italské televize RAI.

"Raději bychom si šli zaplavat, než se opalovat na břehu znečištěné řeky," říkají někteří Pařížané.

Pro některé Pařížany to jsou vyhozené peníze

Řadě lidí nicméně výmysl pařížské radnice pořádně leží v žaludku. "Radši ani nechci pomyslet na to množství peněz vyhozených oknem. Radnice by měla mít jiné priority, například péči o nemocné a postižené děti, " říká pracovnice pošty Patricia Vivenotová.

Operace Paříž-pláž totiž přišla pařížskou radnici na 1,5 milionu eur (na 44 milionů korun). Akci kritizují hlavně automobilisté, kteří budou moci opět jezdit po pravém břehu Seiny v centru města až od 19. srpna.

Už loni o prázdninách se kvůli dočasnému uzavření nábřeží tvořily zácpy v okolních ulicích - cesty podél řeky využívá odhadem 200 tisíc řidičů. Radnice se sice snažila upozorňovat na uzavírku nábřeží se značným předstihem, rozčilení mnohých řidičů to však nezabránilo.