Nabídka muzeí a galerií ve Vídni je obrovská

Skvostná díla mistrů

Fenoménem jsou v posledních letech výstavy v paláci Albertina, který je v centru města (na Augustinerstrasse 1). Právě teď tam probíhá výstava Od Goyi k Picassovi.

V obrazárně Uměleckohistorického muzea (Maria-Theresia-Platz) je zase jedna z nejlepších světových sbírek starých mistrů. Například obrazy vlámských a benátských malířů a nejlepší sbírka Brueghelových děl.

V Akademii výtvarných umění (Schillerplatz 3) je významný triptych Hieronyma Bosche Poslední soud, jenž nabízí jedny z nejneobvyklejších obrazů křesťanského umění.

Vynikající je rovněž Rakouské muzeum užitého umění (Stubenring 5), kde jsou vystaveny velké sbírky dekorativního umění včetně orientálních koberců, středověkých církevních hávů, nábytku z období biedermeieru a další exponáty. V hofburské Silberkammer je báječná sbírka jídelních servisů Habsburků.

Muzeum moderního umění (Messeplatz 1) má jednu z největších sbírek moderního a současného umění v Evropě, a to od amerického pop-artu po kubismus, expresionismus i umělecké směry středovýchodu našeho kontinentu. Hned vedle je budova Leopold Museum, jež vlastní přes 5000 děl, mimo jiné práce Gustava Klimta a nejobsažnější světovou sbírku Egona Schieleho.

Mezi nám blízké a pozoruhodné památky patří Pavilon Secese (Friedrichstrasse 12). Tato poněkud zvláštní budova byla navržena Josephem Maria Olbrichem jako výstavní prostor pro secesní umělce. Nejvýznamnějším exponátem je tady Beethovenův vlys od Gustava Klimta. Ten zobrazuje skupiny postav a ztvárňuje myšlenky Beethovenovy Deváté symfonie.

Vrcholem secesního umění jsou ve Vídni například Wagnerovy domy (Linke Wienzeile 38 a 40).

Pro děti je zase poutavé Přírodovědecké muzeum (Maria-TheresiaPlatz) s mnoha exponáty vyhynulých ptáků a savců. Pro dospělé je zde nejucelenější evropská sbírka drahých kamenů.

Vídeňské speciality

Mezi ty patří například Bestattungsmuseum, tedy Pohřební muzeum (Goldeggasse 19). Vídeňané totiž od nepaměti spojovali smrt s pompou a mnohdy na tom trvají dodnes. V muzeu tak uvidíte nejrůznější nástroje, oděvy, postroje koňů, které se používaly při pohřbech.

Pro případ, že by se nebožtík v hrobě neočekávaně vzbudil, byl do truhly někdy zaveden provaz se zvoncem. I ten zde najdete. Toto opatření se nedělalo, pokud bylo mrtvole ještě před uzavřením rakve probodnuto srdce. Nástroj, který se k tomuto účelu používal, tady také uvidíte.

Rakouské hlavní město však má i Muzeum tramvají, Muzeum panenek a hraček (Schulhof 4), Muzeum tabáku (Mariahilfer Strasse 2), Železniční muzeum (Mariahilfer Strasse 212, je součástí Technického muzea), Muzeum hodin (Schulhof 2), Muzeum glóbusů (Josefplatz 1) či Muzeum klobouků císaře Franze Josefa a c. k. pokladnice vín (Piaristengasse 45, jen večer a po předchozí domluvě).

Nejznámějším moderním vídeňským umělcem je Friedensreich Hundertwasser (jeho domy jsou úžasně barevné a těch nejnečekanějších tvarů). Jeho dílo lze vidět v galerii Kunsthaus Wien.

Ojedinělá je MuseumQuartier (Muzejní čtvrt), což jsou bývalé císařské stáje a kočárny. Dnes je to jedno z největších kulturních center na světě. Jsou zde nejenom muzea, kina, divadla, ale i obchody, kavárny a architektonické centrum. "Čtvrť" najdete na Messeplatz 1. A je to ojedinělý zážitek.

Na závěr jedna pikantní záležitost. Je to Haus des Meeres. Co to je? V protiletadlové věži z druhé světové války (Vídeň jich má několik a dodnes neví, jak a na co je vlastně využít) je umístěno obří akvárium, v němž chovají kolem 3000 mořských živočichů včetně piraní a žraloků. Je to velmi zvláštní místo, které určitě stojí za návštěvu. Stejně jako desítky dalších galerií či muzeí.

Pokud byste však skutečně chtěli vidět většinu místních muzeí a galerií, tak musíte strávit v rakouské metropoli Vídni minimálně několik týdnů.