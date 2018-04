Naberte po zimě sílu na wellness víkendu. Tipy z celého Česka

Snad každé lázeňské město nabízí i zkrácený pobyt, vypravit se do lázní nyní můžete třeba jen na víkend. Lázně se předhánějí v nabídce – někde cílí na páry, jinde se snaží přitáhnout ženy nebo dokonce manažery. A vybírat je možné z nejrůznějších procedur. Třeba z čokoládových či medových zábalů, naložit vás mohou do skořice nebo do piva či vinných listů. V nabídkách nechybějí masáže (klasické, havajské i třeba lávovými kameny).

Cena takového víkendu začíná na dvou tisících, záleží na tom, kam se vyprávíte a které procedury si zvolíte.

Velké Losiny s wellnessem

Jesenické lázně mají několik nabídek. Vyrazit sem můžete od čtvrtka do neděle. V ceně je polopenze, aroma masáž, klidová koupel i koupel ve vířivce. Ceny začínají od 2 750 Kč. Od pátku do neděle je pobyt levnější, za 1 850 Kč.

Více na: www.lazne-losiny.cz.

Poděbrady mají až dvanáct tipů

Bohatou nabídku víkendového osvěžení nabízejí poděbradské lázně. Vyzkoušet tu můžete dámské i pánské víkendy, lázně na zkoušku i dny se zumbou či balíček pro náročné se změnou image. Nechybí ani romantický víkend pro dva.

Například třídenní Program pro regeneraci a zeštíhlení nabízí dvakrát Vacu Well (podtlakovou terapii v hermeticky uzavřené skořepině, kterou se zefektivňuje spalování tukové tkáně v kritických partiích těla), vibrosaunu, detoxikační zábal z mořských řas proti celulitidě a reminelizační a zpevňující zábal Vital. Cena od 3 350 Kč.

Více na: www.lazne-podebrady.cz.

Pánská jízda v Darkově

Také severomoravské lázně Darkov cílí na široké spektrum lázeňských hostů. Vybírat lze z pobytů Harmonie, Speciál, rádi tu uvítají i samotné ženy nebo jen muže. Například během třídenního pobyt s názvem Pánská jízda… i muži mají své dny se mohou pánové nechat rozmazlovat bylinnou koupelí, klasickou i hřejivou masáží, teplými rašelinovými obklady, oxygenoterapií (regenerační kyslíková kúra). Cena od 3 290 Kč, zahrnuje plnou penzi.

Více na: www.darkov.cz.

Lázeňská klasika: Františkovy Lázně

I ve Františkových Lázních lze vybírat z velké spousty wellnessových balíčků. Například ve čtyřhvězdičkovém hotelu Bajkal si lze vychutnat klasickou masáž, slatinný zábal, uhličitou koupel. S polopenzí ceny začínají na 3 999 Kč.

Více na: www.bajkal.cz.

Z bahna do medu ve Velichovkách

Bahenní či medové rošády – to jsou názvy dvou z mnoha prodloužených víkendových pobytů ve Velichovkách nedaleko Náchoda. Vyrazit je možné i na víkendové čokoládové "orgie", které působí na všechny smysly. Čokoláda prý obnovuje, vyživuje a zvlhčuje pokožku.

V ceně od 6 495 Kč je zde možné vyzkoušet několik druhů masáží (Cristalline masáž – masáž obličeje krystaly, Amma masáž – zaměřená na ramena, záda, krk, boky, ruce a hlavu), čokoládovou masáž i zábal, perličkovou koupel a přístrojovou anticelulitidní lymfodrenáž.

Více: www.velichovky.cz.

Masáž lávovými kameny. Ilustrační foto

Víkendové snění ve Vráži u Písku

Třídenní Víkendové snění na zámku je možné si užít ve Vráži u Písku. V ceně od 3 890 Kč jsou dva dny ubytování s plnou penzí, vířivá koupel, zábal, a to buď medový, nebo čokoládový, relaxační bylinná koupel a částečná masáž.

Více: www.lazne-vraz.cz.

Nechte se hýčkat v Luhačovicích

Na prodloužený víkend je možné se vydat i do Luhačovic u Zlína. Nechte se hýčkat je mottem jednoho balíčku, který začíná vždy ve čtvrtek a končí v neděli. Návštěvníci zde dostanou uvítací lahev vína, uhličitou i perličkovou koupel, masáž éterickým olejem, třicetiminutovou oxygenoterapii a také vstup do bazénu a whirlpoolu v hotelu Jurkovičův dům. Cena od 4 095 Kč.

Více na: www.lazneluhacovice.cz.

Třeboňské osvěžení

Pod názvem Třeboňské osvěžení se skrývá čtyřdenní pobyt v Bertiných lázních se snídaní, možností whirlpoolu, slatinnou koupelí, částečnými ručními masážemi, perličkovou koupelí a odpočinkem na masážním lůžku Hydro-jet. Cena začíná na 3 700 korunách.

Více: www.berta.cz.

V Auroře, dalších třeboňských lázních, mají od půlky března novinku: nové exotické masáže – indické, havajské, aromaterapeutické, masáže lávovými kameny. Pobyt s názvem Harmonie zahrnuje tři noci, slatinnou koupel, klasickou masáž, perličkovou koupel s bylinkami. Cena s polopenzí, vstupem do bazénového komplexu, sauny a fitness začíná na 3 594 Kč.

Více: www.aurora.cz.

Jeseník pro muže

Zadáno pro muže je název čtyřdenního pobytu pro pány v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku. Mohou si zde dopřát relaxační pivní masáž, masáž lávovými kameny. K dispozici je jim také sauna, hydromasážní vana, bylinná či perličková koupel. V ceně, která začíná na částce 4 500 Kč, je i půjčovné kola či sněžnic na celý den.

Více: www.priessnitz.cz.

Teplice nad Bečvou lákají na mořské klima

I v Teplicích nad Bečvou, které leží v těsném sousedství Hranic na Moravě, mají speciální víkendy pro muže i ženy. Zajímavý je víkendový balíček s názvem Mořské klima. Léčebný program nabízí malou lékařskou prohlídku, uhličitou koupel se solí z Mrtvého moře zakončenou zábalem, součástí jsou i dvě procedury v solné jeskyni Saltika. Cena s plnou penzí začíná na 2 400 Kč.

Více: www.ltnb.cz.

Lednice s kosmetickým programem

Lázeňský program najdete i v Lednici. Vybírat můžete ze dvou nabídek. Jednou je zeštíhlující program pro ženy, druhou kosmetický program. Ten se skládá z růžové koupele, anticelulitidové masáže s ozonovým zábalem, tělové péče z Mrtvého moře, tělového zábalu z mořských řas, masáže horkými lávovými kameny, kosmetického ošetření. Cena za tři noci s polopenzí činí 5 750 Kč.

Více: www.lednicelazne.cz.

Do akvaparku

Nechce se vám do lázní na celý týden? Vydejte se do akvaparku. Ty jsou třeba v Bruntále, Špindlerově Mlýně, ve Frymburku, v Liberci, v Čestlicích, v Mostě a dalších městech. Zajímavou nabídku má pražský Aquapalace, kde trvá do konce března akce Děti za korunu. Je tam několik toboganů, adrenalinový spacebowl, vrak pirátské lodi a další atrakce. Cena: 310 Kč dospělý za dvě hodiny, rodina (2+1, 2+2, 2+3) děti do 150 cm 690 Kč.

Více: www.aquapalace.cz.