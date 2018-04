Na zdraví v pivní metropoli světa

Louka, na níž si v roce 1810 řekli své ano korunní princ, pozdější král Ludvík I. Bavorský a princezna Therese von Sachsen-Hildburghausen, je až do 5. října místem nezaměnitelného festivalu pěnivého moku a folkloru, na které shlíží důstojná socha železné lady Bavarie.

Od rána do noci zde pivo teče proudem a je samozřejmě vyrobeno přesně podle zákona o čistotě piva. Pít můžete, co hrdlo ráčí a peněženka stačí. Máz piva (litr) stojí letos od 6,30 do 6,80 eur.

Nic pro vegetariány: 50 km párků

Loni návštěvníci Oktoberfestu zkonzumovali 219 405 párků, které by seřazeny za sebou vytvořily čáru 50 kilometrů dlouhou, snědli 58 746 vepřových nožiček, půl milionu grilovaných kuřat a hovězí z 87 volů.

Letos bude spotřeba bezesporu obdobná. Během šestnáctidenního mnichovského pivního maratonu se vypije asi šest milionů litrů piva a sní se asi 460 000 kuřat.

Pokud se vypravíte na Oktoberfest, potřebujete kromě peněz snad jen pohodlnou obuv a trpělivost. Slavnost se totiž koná na ploše 31 hektarů Tereziny louky, kde je 650 výčepů, a protože nejen mokem živ je člověk, doplňuje je 79 jídelen.

Pokud si Oktoberfest zamilujete, budete se sem rádi vracet, říkají mnozí návštěvníci, kteří sem jezdí už léta

Jděte "za nosem"

Při orientaci z centra Mnichova do areálu postačí držet se davu a vlastního nosu. Budete-li ve stanicích metra následovat krojované Bavoráky a půjdete za sladkou vůní pražených mandlí, tureckého medu či pečených kuřat, nemůžete minout cíl.

Obojí vás bezpečně dovede na Terezinu louku, kde šenkýřky v dirndlech v poklusu roznášejí tupláky žíznivým hostům. Kde berou vlastně takovou sílu a kondici nosit celý den deset těžkých tupláků? Navíc, zdá se mi to, nebo je to fakt, že zde převažují číšnice?

"Je to tak, žen je více. Prý proto, že málokterý muž, ikdyž značně společensky unavený, by se pustil do představitelky něžného pohlaví, pokud by mu v zájmu jeho jater odmítla nalít už desátý máz," vysvětluje Saskia Woutersonová z Řezna a pochutnává si na propečeném křupavém kuřeti.

Setkání s přáteli

Ptáte se možná, zda je reálné dát si v areálu třeba dostaveníčko s přáteli. Zcela určitě, je to nicméně poměrně vyčerpávající. Pokud chcete projít z jednoho konce na druhý, uplyne klidně i dobrá půlhodina - to se však nesmíte zastavit u některého z desítek stánků se všemi možnými lákadly: od přehršle sladkostí přes plyšové medvídky v zelených plyšových kalhotách až po plstěné klobouky ve tvaru pivních sklenic.

Místo setkání svým známým upřesněte, nikoli ve stylu: Uvidíme se před stánkem s mandlemi. Těch je zde totiž řada. Při "lokalizaci" je nejlepší uvést název některého ze čtrnácti obřích stanů, resp. hal, které nesou jméno slavného bavorského pivovaru.

Volný pád a buřtová show

Pokud netrpíte závratěmi a moc jste toho nevypili a nesnědli, zpestřete si pobyt na Terezině louce některou z atrakcí. Nasedněte třeba do gondoly a vychutnejte volný pád - 14 metrů za sekundu z výše 63 metrů. To vám zajisté budou stát vlasy na hlavě stejně jako při třináctiminutové jízdě palácem hrůz.

Je libo něco na uklidnění? Zkuste "Buřtovou show" Johanny a Otty Hecklových. Ukážou vám, jak vzniká takový buřtík či páreček samozřejmě bio. Zkrátka nepřijdou ani ti nejmenší návštěvníci, pro které letos poprvé vznikla dětská oáza se spoustou lákadel a atrakcí.

Kurz bavorštiny by se hodil

Co se vám možná bude hodit určitě, je malý jazykový kurz bavorštiny. Na Oktoberfestu se sice setkávají lidé z celého světa - převažují Italové, Japonci i Američané, ale potkáte zde samozřejmě i Němce, především Bavoráky. Naneštěstí. S nimi jsou totiž paradoxně nejčastěji spojeny jazykové problémy. Nejspíš jim nebudete rozumět. Bayerisch však není tak nesrozumitelná, jak by se mohlo na první poslech zdát.

Pokud by vám dialekt přece jenom nešel, nevadí. Přinejhorším stačí při prosbě o další tuplák jednoduše zvednout ruku.

Může se hodit Jak se tam dostat

Přes Rozvadov, odtud je už značené Řezno (Regensburg) a dále na Mnichov.

Areál je otevřen v pracovní dny od 10.00-23.30, o víkendu již v 9.00. Slavnost potrvá do 5. října 2003. Další informace www.oktoberfest.de