Na Zbiroh po stopách Rudolfa II. i Alfonse Muchy

Slavné šlechtické sídlo se začalo rekonstruovat před dvěma lety a veřejnosti se poprvé otevřelo loni v létě. Postupně se však zpřístupňují stále další prostory a na zámku vznikla také stálá expozice mapující jednotlivá období české historie.

K vidění jsou originály dobového nábytku, kostýmy a další historické předměty. Multimediální projekce výtvarníka Bohumila Vurma dodává zámeckým prostorám ojedinělou atmosféru. A časem by měly přibýt další exponáty i výstavní sály.

Za zmínku stojí především část expozice věnována secesi. V jednom ze dvou secesních sálů totiž řadu let působil slavný výtvarník Alfons Mucha. Zámek Zbiroh se stal místem vzniku Muchovy Slovanské epopeje a ve velkém Muchově sále, kde měl malíř svůj ateliér, je umístěn originál opony, kterou vytvořil pro zbirožskou sokolovnu.

Další zajímavostí zámku je původně gotická kaple přestavěná v období baroka přestavěná, jejíž stěny zdobí vzácné malby. Některé prostory překvapí i svou unikátností. Například nejhlubší studna v Evropě, která měří 163 metrů, či podzemní chodby, kde byli vězněni čeští vzbouřenci před exekucí na Staroměstském náměstí.

Zámek Zbiroh je jednou z nejstarších panských staveb u nás. Působilo zde mnoho panovníků včetně Přemysla Otakara II., Karla IV. či Rudolfa II. V druhé polovině 19. století se snažil baron von Strossberg přebudovat Zbiroh na centrum železářského průmyslu. Plány mu překazil krach, zámek však jeho zásluhou získal neorenesanční styl.

Druhá světová válka proměnila zámek v základnu jednotek SS, které sem umístily tajné středisko sledování rádiového provozu. Po válce využívala objekt československá armáda. Zdevastovaný zámek se v 90. letech vrátil v restituci Colloredo-Mansfeldům, kteří jej pak přenechali státu. Ten ho pak v roce 2004 prodal současným majitelům.

Na zámku si však přijdou na své nejen milovníci historie. Zbiroh obklopuje rozlehlý park s vyznačenými stezkami dlouhými přes sedm kilometrů. Místní mohutné stromy pocházejí z doby císaře Rudolfa II., který ve svém zámeckém parku a přilehlé oboře rád trávil čas. K vidění jsou i pravidelné přehlídky dravého ptactva.

Kdo chce dobu renesance okusit na vlastní kůži, může zajít do "Zámecké krčmy u Rudolfovy kratochvíle", kde mu obsluha v dobových kostýmech nabídne pokrmy z tehdejší doby. Komu by se to zalíbilo, může v zámeckém apartmá. To zatím využívají především novomanželé, kteří si pro svatbu vybrali místní historické prostory.

V budoucnu by se nabídka ubytování měla ještě rozšířit. Projekt rozvoje zámku je také financován z fondů Evropské unie, která slíbila přispět částkou přes 55,4 milionu korun.