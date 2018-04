Na zámek za Sidonií Nádhernou

Zámek je otevřen:

v dubnu a říjnu v sobotu a neděli od 9-12 a 13-17 hodin

od května do září mimo pondělí denně od 9-12 a 13-17 hodin Jak se sem dostat:

Vlak jezdí až do Vrchotových Janovic s přesedáním v Olbramovicích (trať Praha - České Budějovice), respektive z Olbramovic lze dojít po turisticky značené cestě asi 4 km. Před zámkem je restaurace.

Autem ze silnice Praha - České Budějovice (E 55) v Olbramovicích odbočka ve směru: Sedlčany, Příbram

Autobusem z Prahy do Benešova a tam přestoupit na autobus Vrchotových Janovic Hlavní prohlídkový okruh dokumentuje historii kultury 19. a 20. století v Čechách a evropské vztahy. Najdeme tady osobní předměty Boženy Němcové či Karla Havlíčka Borovského, ale i Sidonie Nádherné a jejích přátel... Park je přístupný celoročně.