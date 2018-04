Na zámek musí turisté po ohlášení

"Strašně nás to mrzí, ale dvě prohlídky za jednu noc bychom nezvládli časově. Průvodce se musí také vyspat, druhý den jde ráno znovu do práce. Navíc bychom to neutáhli ani finančně, protože noční prohlídky jsou pro nás velmi nákladné," vysvětlil kastelán zámku Zdeněk Henig. Další prohlídku plánuje na 19. srpen. "Už mám z poloviny obsazeno a další zájemce bych rád poprosil, aby si telefonicky místa objednali dopředu. Já je pak mohu zapsat do seznamu, nebo jim s lítostí oznámím, že je už obsazeno, ale aspoň sem nepojedou zbytečně," doplnil Henig.

Benešovský dvojzámek pochází ze šestnáctého století. Po Bílé Hoře se vlastníky oddělených částí staly Thunové a Claryové. Oba zámky sloužily jako občasné letní sídlo a později už jen jako byty vrchnostenských, hlavně lesních úředníků a zaměstnanců. Tak se mohlo stát, že se komplex všech zámeckých budov vyhnul pozdějším přestavbám a uchoval si svou renesanční, v této podobě ojedinělou a z památkového hlediska nesmírně cennou podstatu drobného šlechtického sídla dodnes.

Ve starším, léta nepřístupném tzv. Horním zámku, bylo před dvěma lety zpřístupněno druhé patro s původními, náročně restaurovanými malovanými stropy a dekorativní malířskou výzdobou interiérů.

Otevírací doba:

duben: 8,30 - 15,30 středa až neděle

květen - září: 8,30 - 17,30 denně mimo pondělí

říjen: 8,30 - 15,30 středa až neděle

Výše vstupného:

plné vstupné: 40,- Kč

zlevněné vstupné: 20,- Kč