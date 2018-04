Na zájezdu ušetříte tisíce. Stačí ho koupit u německé cestovky

Kolik stojí cesta na nejžádanější letiště MNICHOV – vzdálenost z Prahy přibližně 400 km. Cesta vede v drtivé většině po dálnicích. V ideálním případě se lze na mnichovské letiště dostat za čtyři hodiny, především přes den je ale lepší počítat s šesti hodinami. Z některých částí České Republiky je výhodnější volit jiné trasy, které ale nevedou jen po dálnicích.

Parkování na 14 dnů stojí u terminálu až 150 Eur, na vzdálenějším parkovišti s bezplatným transportem přibližně 70 Eur. Opět platí, že některé cestovky nabízí slevy parkovného. Parkování na frankfurtském letišti (německy).

Cesta autobusem trvá do Mnichova přibližně pět až šest hodin. Za zpáteční jízdenku zaplatíte od 750 Kč u Student Agency až po 1500 Kč u Eurolines. Opět platí, že při nevhodném času odletu a příletu můžete strávit na letišti půl dne. Obě společnosti jezdí přibližně ve stejných časech. Více: Eurolines, StudentAgency

Vlakem vás zpáteční jízdenka z Prahy bude stát do Mnichova 70 Eur , v případě tří spojů pak se slevou jen 52 Eur . U spojů se slevou ale výrazně chybí vlak, který by přijel do Mnichova ráno. Některé spoje jsou přímé, jiné s přestupem. Více: Jízdní řád vás zpáteční jízdenka z Prahy bude stát do Mnichova, v případě tří spojů pak se slevou jen. U spojů se slevou ale výrazně chybí vlak, který by přijel do Mnichova ráno. Některé spoje jsou přímé, jiné s přestupem. Více: ČD

FRANKFURT – vzdálenost z Prahy přibližně 550 km. Cesta osobním autem vede téměř výhradně po dálnicích, především přes den ale raději počítejte s velmi hustým provozem. Doba cesty se pohybuje od 5 hodin v ideálním případě až po osm hodin v dopravní špičce.

Za 14 dnů parkování přímo na letišti zaplatíte zhruba 120 Eur. Některé cestovky nabízí slevy, případně lze ušetřit při velmi včasné objednávce přes internet. Levnější jsou vzdálenější parkovací domy u letiště a v samotném Frankfurtu. Minimální cena se pohybuje okolo 30 Eur za dva týdny, zde je však nutno připočítat cenu za použití MHD. Metro staví přímo pod terminálem letiště. Parkování na frankfurtském letišti (německy)

Jízdenka autobusem stojí cca 1.500 Kč za oba směry u Student Agency až po 2.500 Kč u Eurolines. Student Agency ale jezdí jen jednou denně, a tak při nevhodném času odletu/příletu můžete na letišti strávit celý den. Cesta autobusem trvá přibližně šest až sedm hodin. Více: Eurolines, StudentAgency

Obyčejná zpáteční jízdenka vlakem stojí do Frankfurtu 110 Eur, pokud cestují dvě osoby, zaplatí dohromady 180 Eur. Cesta vlakem trvá sedm až osm hodin, spojů najdete po celý den velké množství, přímých je ale jen několik. U jiných je jeden přestup ideálním řešením, v některých případech je ale nutné přestupovat i třikrát. Více: ČD; jízdní řád