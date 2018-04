Na výstavě betlémů si prohlédnete tradiční výrobky i neobvyklé betlémy

Muzeum betlémů Karlštejn

Muzeum betlémů ve středočeském Karlštejně vzniklo z původní soukromé sbírky roku 1995. Naleznete ho na místním náměstí v nejstarším domě Karlštejna, který kromě vánočně laděných sbírek ukrývá také expozici věnovanou práci řezbářů, kameníků i kovářů.

Za poznáním místních sbírek se můžete vydat denně od 10 do 17 hodin a prohlédnout si nejen dřevěné betlémy, na něž se karlštejnské muzeum specializuje, ale také některé rarity. V expozicích totiž uvidíte i jesličky vyrobené z cukru, chleba či vosku a také několik betlémů mechanických, které se samy spouštějí.

Betlémy v podhradí Karlštejna jsou doslova k nakousnutí

Do Tří králů si také můžete v podhradí gotické pevnosti Karlštejn prohlédnout perníkové betlémy, každoročně pečené speciálně pro adventní čas. Unikátem muzea je ale konstrukce úplně jiná. V podkroví si totiž můžete prohlédnout Královský karlštejnský betlém, který je největším loutkovým betlémem v České republice. Rozkládá se na ploše 80 m². Vstupné na prohlídku nejkrásnějších vyřezávaných betlémů je opravdu lidové - 45 korun za dospělého a 30 korun za dítě.

Muzeum papírových betlémů v Zábrdí u Husince

Netradiční muzeum můžete navštívit v Zábrdí u Husince nedaleko Prachatic. Otevřeno je pořád, sedm dní v týdnu, vstup je zdarma. Jeho majitelka Svatava Vizinová totiž pro papírové exponáty doslova žije. Před lety opustila město, nastěhovala se do velké chalupy v Zábrdí a svou sbírku, která dnes čítá přes 800 papírových betlémů, zpřístupnila veřejnosti.

Prohlédnout si zde můžete betlémy, které nasbírala autorka, i modely zaslané samotnými návštěvníky. Nejmenší betlém se schová do krabičky od sirek, ten největší měří asi 3,5 metru. Kromě betlémů si v soukromé sbírce můžete prohlédnout také tradiční podmalby - většinou obrázky svatých kreslené na rubovou stranu skla. V případě, že se rozhodnete v adventním čase trochu jiné muzeum navštívit ve větší skupině, ohlaste se předem na telefonním čísle, které naleznete na webových stránkách Muzea papírových betlémů.

Třebechovické muzeum betlémů

Více než 400 betlémů z celého Česka uvidíte v Třebechovickém muzeu betlémů nacházejícím se asi 20 minut jízdy od Hradce Králové. Muzeum, fungující od roku 1925, je přitom specializovaným pracovištěm, které nemá obdoby v celé Evropě. Místní pracovníci se věnují restaurování mechanických betlémů i poradenství. Ve sbírkách si tak prohlédnete krásné kousky historické i výrobky novějšího data. Otevřeno je tu od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. Na prohlídku se vydáte za 60 korun pro dospělého, 20 korun pro dítě do 15 let a 40 korun pro studenty a seniory.

Mezi to nejlepší, co čeští betlémáři vytvořili, patří Třebechovický Proboštův betlém, který uvidíte právě v místním muzeu. Jedinečné dílo, které nese status národní kulturní památky, je 7 metrů dlouhé, 3 metry široké a 2 metry vysoké a je osazeno zhruba 200 pohyblivými figurami. Ty se „procházejí“ po betlému za pomoci jemného mechanismu od Josefa Frimla. Hlavní částí betlému jsou samozřejmě jesličky s Ježíškem, další terasy potom obsadil autor výjevy biblických příběhů od zvěstování Panně Marii přes ukřižování Krista až po jeho nanebevstoupení.

Výstava betlémů v Muzeu Karlova mostu

Také v metropoli není o vánočně laděné výstavy nouze. Betlémy si můžete prohlédnout třeba v Muzeu Karlova mostu, kde je vystaven slaměný betlém autora Andrzeje Wrzecionka zapsaný v Guinessově knize rekordů. Narození Ježíše Krista je celé zpodobněno pomocí figurek ze slámy a lněného provázku, které jsou v nadživotní velikosti a mají do detailu propracované tváře.

Africký betlém i další neobvyklá díla jsou k vidění v Muzeu Karlova mostu

V pražském muzeu si můžete betlém prohlédnout již po sedmé. Neméně zajímavé je také zpodobnění z kukuřičného šustí, které čítá 118 postav, z nichž některé představují řemeslníky pracující na výstavbě Karlova mostu. Další zajímavostí je i rybí betlém s dvaadvaceti polidštěnými vodními živočichy v životní velikosti vážící i s akváriem kolem tří tun. Sváteční expozici můžete navštívit denně od 10 do 18 hodin a na Štědrý den do 16 hodin. Pro otevírací dobu mezi svátky navštivte webové stránky muzea.

Výstava betlémů na Slezskoostravském hradě

Dřevo, krajka, seno, sláma, šustí, papír, perník. To jsou jen některé materiály, z nichž jsou vyrobeny betlémy vystavené na Slezskoostravském hradě. Čtrnáctý ročník tradiční Výstavy betlémů můžete navštívit ještě do 4. ledna. Mezi vystavenými exponáty určitě neminete otočný keramický betlém z Linhartovského zámku, který zhotovil kastelán Jaroslav Hrubý.

Další betlémy zapůjčilo Slezskoostravskému hradu Ostravské muzeum či Muzeum Jindřichohradecka. Po stopách vánočních časů i husitů a každodennosti našich předků se můžete vydat denně od 10 do 18 hodin. Dospělí za vstup zaplatí 80 korun, vstupenka pro děti vyjde na 40 korun.