Na výlet do zoo a současně na výstavu

Vystaveno je vždy celkem 40 fotografií ve formátu 50 x 70 cm od významných českých fotografů.

Můžete si prohlédnout snímky Václava Šilhy, který se specializuje hlavně na africkou faunu a je nositelem druhé ceny ze soutěže Czech Press Photo 2006 v kategorii Příroda a životní prostředí.





František Zvárdoň, renomovaný fotograf, který žije a působí ve Francii a publikuje pravidelně např. v magazínu Le Figaro, prezentuje v českých zoo kolekci snímků pořízených za pobytu u kmene Surmů v Etiopii.

"Lidé tohoto kmene jsou známí tím, jak dokáží zdobit svá těla. Podařilo se mi získat jejich důvěru a oni pak se mnou ochotně spolupracovali v improvizovaném fotostudiu pod horkým africkým sluncem. Zvláště ženy byly mnohdy velmi vynalézavé,“ říká o focení u Surmů František Zvárdoň.



Dalším ze čtveřice fotografů je Richard Jaroněk, známý fotograf podmořského světa, specializující se na fotografování žraloků. "Poprvé jsem se velkému bílému žralokovi podíval do očí v roce 2000 a od té doby mě to chytlo. Člověka to setkání prostě fascinuje. Existuje přes 350 druhů žraloků a jsou mezi nimi samozřejmě slušní zabijáci, kteří člověka dokáží zlikvidovat stejně rychle jako bílý – třeba žralok býčí nebo tygří. Ale velký bílý je jenom jeden, to je prostě kapitola sama pro sebe. Je to mystický zubatec, záhadné zvíře, o kterém toho moc nevíme – od rozmnožování po umírání, styl lovu. Nikdy se tento druh nepodařil odchovat, aby přežil pár týdnů,“ říká o svém „koníčku“ Richard Jaroněk.

Zajímavé jsou rozhodně i fotografie s japonskou tématikou fotografa a vědce v jedné osobě Františka Štauda, jehož fotografie využívá i hollywoodská produkce (např. film Poslední samuraj).