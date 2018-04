Na výlet do Milevska

Pokud zavítáte do jihočeského Milevska, nezapomeňte si prohlédnout velice zajímavou expozici místního muzea. To je umístěno v areálu premonstrátského kláštera. Dozvíte se zde mnoho zajímavého o historii města a jeho okolí. Muzeum je otevřeno od 9.00 do 18.00, od října končí o hodinu dříve a na jeho návštěvu si vyčleňte tak dvě hodiny. Vstupné 20 korun je vzhledem k rozsahu expozice skutečně symbolické.