Na vrchy okolo Třebušína

Minete barokní kostel sv. Mikuláše, který byl postaven v roce 1710 na místě někdejšího, pravděpodobně gotického kostela. Za posledním domem vstoupíte do lesa, který skončí až na vrcholu Kalichu v nadmořské výšce 538 metrů. Ze skalnaté plošiny se vám otevře daleký výhled k jihu na Podřipsko. Na vrcholu tohoto lesnatého kopce stál v minulosti dřevěný srub pruských křižáků. V roce 1421 dobyl hrádek Žižka a celému vrchu dal název Kalich. Tato okrajová stavba se později stala součástí vojevůdcova jména - začal se psát Žižka z Kalicha.

Z vrcholu se vraťte do Třebušína a pokračujte po zelené značce až pod skálu na Soudném vrchu. Značka k ní sice nevede, ale orientace je snadná. Skalisko je vyhledávané pro své výhledy, byť jsou jenom dílčí. Po zelené značce dorazíte do Horního a Dolního Týnce, odkud se dáte již bez značení pod vrch Litýš (435 m n. m.). Na dnes zalesněném kopci také stával hrad. V patnáctém století patřil Vartenberkům, přesto jej však roku 1680 označuje Bohuslav Balbín jako neznámý. Na vrchol vystoupíte terénem, k cestě zpátky použijte starou cestu k jihu, která nás dovede do obce Kotelice.

Dalším cílem je Trojhora, jíž dosáhnete také částečně bez použití značky přes Starý Mlýnec - osadou nedaleko Vinného a Třebušína. Vodítko vám bude Luční potok, který je na jaře obsypán bledulemi. Podél něj dojdete až na zelenou značku ke skupině venkovských stavení, zvané Domky pod Trojhorou. Trojhora je čedičový vrchol s nadmořskou výškou 451 metrů, jehož vrchol vám nabídne kruhový rozhled. Na jaře tu hojně kvete tařice, na podzim zase můžete obdivovat barevnost listnaných stromů.

Vaším posledním cílem je vrchol Panna. Sestoupíte z Trojhory až na silnici, po ní zabočíte doprava a asi po dvou kilometrech dojdete do obce Řepčice ležící pod Pannou. Na vrchol ve výšce 563 metrů vyjdete mezi skalkami a sutí, ale vysoké stromy nám budou bránit ve výhledu. Ve stejném roce jako na Kalichu byl na vrcholu postaven hrádek, který měl sloužit jako opěrný bod proti husitům. Ti jej však dobyli a sami obsadili. Po sestupu vám zbývá poslední úsek po zelené značce zpět do Třebušína. Celý okruh měří asi osmnáct kilometrů, ale protože se stále točí kolem Třebušína, můžete v kterémkoliv místě cestu ukončit a celý výlet zkrátit.