Na vrcholu K2 nebudeme, smiřují se čeští lezci

"Už to není možné ani teoreticky. Počasí bylo tak špatné, že by to byl hazard, a nyní už nebudeme mít dost času," uvedl šéf výpravy Leopold Sulovský. Horolezci chtějí vystoupit alespoň na rameno obávané hory, před níž se sklonily stovky lezců.

"Budeme rádi, když dostaneme ze stěny horolezecký materiál. Budeme o něj bojovat s lavinami," píše ze základního tábora Josef Lukáš a v jeho stručné zprávě je cítit napětí.

"Jsme dost naštvaní, to je jasné," dodává jeho kolega Libor Uher s tím, že od konce června se lezci ve stěně nepohnuli z místa. Skončili nad hranici sedmi tisíc metrů, kde nad třetím výškovým táborem vybudovali depozitní stan s materiálem pro další výstup.

Expedice musí v sobotu vyklidit základní tábor. V základním táboře se k výstupu chystá další český horolezec Radek Jaroš. "Kluci odvedli ohromný kus práce. Chápu, že to tady nechtějí prodlužovat," uvedl Jaroš s tím, že dva měsíce v oblasti K2 jsou psychicky velmi náročné.

V okolí K2 by se těchto dnech mělo mírně zlepšit počasí, členové expedice přesto už k samému vrcholu nezamíří. "Na nedalekém Broad Peaku vymetly laviny všechny stany amerických horolezců. Počasí je fakt hrozné," tvrdí Libor Uher.