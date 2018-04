Na vrchol Madeiry: kde duch plachtí nad horami

Může se hodit JAK SE TAM DOSTAT

Letecky se lze do Funchalu dostat z Lisabonu, a to několikrát denně. Let trvá asi dvě hodiny. Specialistou na zájezdy na Madeiru je CK Snail Travel.



PODNEBÍ

Výhodou Madeiry je stálé celoroční počasí, ani horko, ani zima, teplota osciluje kolem 20 stupňů Celsia. Proto si ji oblíbilo mnoho Západoevropanů, zvláště Angličanů, kteří se zde usazují i natrvalo. Podnebí vyhovuje i bujné vegetaci, pestrobarevné květiny tam rostou po celý rok. Na ostrově zdomácnělo i mnoho exotických druhů z Jižní Ameriky a jihu Afriky.F armáři pěstují na terasovitých políčkách veškeré m yslitelné druhy tropického ovoce a zeleniny.F avorizují banány, cukrovou třtinu a víno.



CO OCHUTNAT

Na ostrově nabízejí různé typy kořalek z cukrové třtiny, tzv.aguardentes. Vesměs velice silných. Místní speciální směsí je ponča, vyrobená smícháním třtinové pálenky, medu a citronové šťávy.



KDE SE KOUPAT

Pláže tu sice nejsou písčité, ale lze za nimi zajet lodí na blízký ostrůvek Porto Santo.P arník tam dojede za 1,5 hodiny.U vesnice Madalena do Mar je oblázková pláž pod 400 metrů vysokým útesem, sjíždí se na ni speciálním výtahem.



CO JEŠTĚ VIDĚT

Správní středisko Funchal se za poslední desetiletí změnilo v elegantní centrum, jež může nabídnout vše, na co je zvyklý člověk z velkoměsta. Zachovalo si však něco z koloniální romantiky. V jeho křivolakých uličkách však neruší mnoho zářivých neonových světel, hřmotných diskoték ani hlučných barů. S výjimkou kasina a hrstky klubů se večerní zábava odehrává ve formě kabaretů a tance hlavně v místních hotelích.