Na vlně hip hopu, reggae i bigbítu v Královéhradeckém kraji

Hip hopová přehlídka v Hradci Králové

Když se před čtrnácti lety konal první ročník festivalu Hip Hop Kemp, nikdo nečekal, že se festival rozroste do největší hip hopové přehlídky v celé Evropě. Jedinečnou akci dokonce americká televize CNN zařadila mezi 50 nejlepších festivalových událostí na světě.

Hip Hop Kemp 2015 se koná od 20. do 22. srpna v areálu Festivalparku v Hradci Králové, kde svým návštěvníkům nabídne 8 nabitých pódií, 96 hodin živé hip hopové hudby a více než 500 účinkujících z daleka i blízka. Kromě domácích stálic, jako jsou Kontrafakt, Vladimír 518, Majk Spirit či Marpo, vystoupí mnoho zahraničních interpretů.

Hip Hop Kemp je jedinečným zážitkem pro návštěvníky i účinkující.

Hip Hop Kemp si vybudoval dokonce takové renomé, že se pořadatelům interpreti ozývají sami s tím, že by opět chtěli mít možnost vystoupit. Až ze Spojených států na letošní ročník přicestuje například PRhyme, uznávaní Ghostface Killah & Raekwon, mladý talent Joey Bada$$, raper Yellawolf, který spolupracoval s velkými jmény, jako jsou Eminem, Lil Jon, Travis Baker a další. Neobvyklou podívanou zažijete na vystoupení polské kapely Bisz & B.O.K.

Kromě nekončícího bohatého hudebního programu čekají návštěvníky také další aktivity, mezi které patří již tradiční rajčatová bitva, zápasy v čokoládě, break dance battle, válka barev, Freestyle corner, U rampa, legální graffiti stěna a mnoho dalšího. Společensky unavení jedinci zajisté ocení odpočinkovou chill zónu a bazén.

Vstupenky na třídenní hip hopový maraton je možno zakoupit zároveň s festivalovým tričkem v předprodeji za 1 950 Kč, cena na místě je bez garance 2 050 Kč.

Hip Hop Kemp, ale není jedinou akcí, kterou si Královéhradecký kraj na třetí srpnový víkend připravil.

Festival tak trochu jinak

Brány areálu TrutnOFF Open Air Festivalu se otevřou ve čtvrtek 20. srpna a až do neděle 23. srpna nabídnou návštěvníkům bohatý neobyčejný program. Čtvrteční večer festival sice zahájí sérií koncertů, ale ta hlavní zábava vypukne naplno v pátek odpoledne.

Festival v Trutnově se koná neoficiálně už 30 let.

Festival v Trutnově se neoficiálně koná již třicet let. Za tuto dobu prošel několika změnami, ale hlavní koncept festivalu zůstává stejný. Každý ročník festivalu bývá někomu zasvěcen či věnován a letos tomu nebude jinak. TrutnOFF Open Air Festival 2015, který se bude konat opět v areálu letního kina, je věnován svobodě Ukrajiny, obětem holocaustu a náboženské toleranci.

Na festivalu vystupují především interpreti z oblasti rocku a popu, ale také alternativní umělci. Největšími zahraničními hvězdami letošního ročníku jsou britská hudební skupina The Prodigy, anglická indie-rocková kapela The Subways a heavy metalová skupina Gojira. Z českých umělců vystoupí Čechomor, Dan Bárta & Illustratosphere, David Koller a Band, The Plastic People of The Universe, Monkey Business, Wabi Daněk a spousta dalších.

Zvláštností trutnovského festivalu je především doprovodný program. Nejen že se můžete vydat na Open Air bohoslužbu, projít se vegetariánskou uličkou, navštívit indiánský tábor, ale také se zúčastnit meditací a přednášek v Krishna Campu.

Organizátoři TrutnOFF Open Air Festivalu letos poprvé od roku 1990 porušili tradici a pustili do oběhu kromě tradičních čtyřdenních vstupenek také vstupenky jednodenní. Celofestivalovou vstupenku je možné zakoupit za

1 200 Kč. Jednodenní nedělní vstupenka stojí 990 Kč.