Na vinobraní se chystají tisíce lidí

10:54 , aktualizováno 10:54

Dříve veselice navazovala na skončení sběru vinných hroznů, dnes je to třídenní mumraj s pouťovými atrakcemi, občerstvením a kulturním programem. Do Mělníka kvůli tomu přijíždí až 30 000 lidí. Mělnické vinobraní pořádá radnice a letos se uskuteční od 21. do 23. září. Při vinobraní se do města sjíždějí lidé z blízka i z daleka, naopak někteří místní ho opouštějí, jakoby prchali před nezkrotným přírodním živlem. Mělnická historie veselic spojených se sklizní hroznů je téměř stoletá.