Na víkend místo na chalupu na Jadran

Možností je dost a můžete si vybrat, zda letět, jet autobusem či autem.

Autem se nejrychleji dostanete na sever Itálie, do Chorvatska či Slovinska. To má sice jen přibližně 20 kilometrů pláží, ale ty stojí za to. Vybrat si můžete například z letovisek Portorož, Koper, Izola či Piran.

Hitem pro krátké pobyty vozem zůstává chorvatský poloostrov Istrie a letoviska Umag, Vrsar, Poreč či Novigrad nebo lázeňské městečko Opatija. Stačí, když ve středu či ve čtvrtek sbalíte a svižnou jízdou přes Rakousko jste za osm hodin na místě. V hlavní sezoně počítejte s deseti až dvanácti hodinami jízdy.

Ubytovat se můžete buď v privátních apartmánech, jejichž cena závisí na dohodě s majitelem, nebo v hotelu. Ubytování v tříhvězdičkovém hotelu na tři noci s polopenzí se dá pořídit zhruba kolem 5.000 korun, v hlavní sezoně o něco dráž.

Prodloužené víkendy u Jadranu organizují i cestovní kanceláře. Rozdíl je pouze v tom, že se povezete autobusem. S ubytováním v soukromí se takový zájezd dá pořídit již od 4.000 korun na osobu včetně dopravy.

Nejdražší, zato nejpohodlnější variantou je víkend s leteckou dopravou. Můžete si vybrat ze dvou možností. První představuje klasický víkend v některém z velkých přímořských měst. Vypravit se můžete například do francouzské Nice nebo Marseille, španělské Barcelony, řeckých Atén, italských Benátek či do egyptské Káhiry.

Ceny pobytů začínají na 7.000 korunách a obvykle zahrnují letenku a ubytování na dvě noci. Letištní taxy se platí zvlášť. Druhou variantou pro víkendové pobyty letadlem je návštěva některého přímořského letoviska. Rozdíl je jen v tom, že letíte na kratší dobu, než je obvyklé. Se zájezdem se můžete vypravit například k Egejskému moři do Turecka. Víkend pořídíte již za 5.000 korun.

Individuálně letadlem se můžete vypravit kamkoliv, třeba na tuniskou Džerbu. Cena "sólo" pobytu však vyjde výrazně dráž.

Kam na víkend k moři - pár vybraných tipů

ITÁLIE - LIGNANO

Lignano je již přes 30 let jedním z nejoblíbenějších severoitalských přímořských letovisek. Svým návštěvníkům nabízí nepřeberné množství vyžití - akvapark, zoo, zábavní parky, diskotéky, typický týdenní trh, rušné ulice s bary a kavárnami, ale i klidné části s vilkami v klidu a zeleni. Na své si tedy přijde opravdu každý.

A to vše jen asi 600 kilometrů od hranic s Českou republikou, z Prahy 760 kilometrů.

SLOVINSKO - PORTOROŽ

Portorož je největší a nejlépe vybavené slovinské přímořské letovisko a klimatické lázně. Ty vynikají překrásnou parkovou úpravou se záplavou květin, především růží. Podle nich také dostaly lázně i své jméno. Porto rose totiž znamená přístav růží. Pozoruhodná je též zvláštní architektonická tvář této destinace. A nejen to, nechybí ani zábavní podniky a výborné restaurace.

SLOVINSKO - PIRAN

Přímořské městečko Piran se nachází pouhé 3 kilometry severozápadně od Portorože a bývá označováno za nejpřitažlivější a nejpozoruhodnější slovinské přímořské místo. Za svůj půvab vděčí především přírodním podmínkám. Rozkládá se totiž stupňovitě na malém poloostrově prudce se zdvihajícím z moře. Zaujme také historická zástavba v typickém benátském stylu, jíž se pozdější vývoj téměř nedotkl.

Z Prahy je to do Piranu necelých 800 kilometrů.

CHORVATSKO - NOVIGRAD

Novigrad patří mezi rušná letoviska Istrijského poloostrova. Rozkládá se na vápencovém poloostrůvku při vstupu do širokého zálivu, na jehož konci se do moře vlévá řeka Mirna. Pláže v Novigradu jsou kombinací oblázků, skalisek a betonových plat. Borové lesy zde místy dosahují až k plážím.

A nudit se tu nebudete ani ve večerních hodinách. V Novigradu totiž najdete diskokluby a diskoterasy, různé přehlídky, show i kasino. To vše 845 kilometrů od Prahy.

CHORVATSKO - UMAG

Umag je staré město s přístavem a zároveň významné přímořské lázeňské středisko v severní části západoistrijského přímoří, vzdálené od Prahy 830 kilometrů. Turistická aglomerace Umag zahrnuje letoviska: Punta, Stella Maris, Katoro a Polynesia, spadá sem i Savudrija a Kanegra. Všechna letoviska se nacházejí v borových lesích a vynikají pěknou parkovou úpravou.

Umag má většinou typické istrijské pláže, někde doplněné betonovými plošinami nebo navezenými oblázky. Někde jsou navíc zátoky s pěknými plážemi s navezenými oblázky a pískem, například v Punta Stella Maris.

CHORVATSKO - OPATIJA

Klimatické a přímořské lázně Opatija patří mezi nejnavštěvovanější a nejluxusnější přímořské místo na východním Jadranu.

Čím to? Za všechno může chráněná poloha Opatije. Díky dostatku vodních srážek se zde výborně daří i subtropickým rostlinám. Lázně jsou tedy zelené po celý rok. Pláže jsou zde převážně betonové se schody do moře. Kvůli lodnímu provozu se zde - mimo vyhrazená koupaliště - nesmí koupat dál než sto metrů od moře.

Najdete zde taneční kluby, noční podniky s tancem, bary, restaurace všeho druhu, kasino. Opatija se nachází 13 kilometrů od Rijeky.

TURECKO - CESME

Kilometry písečných pláží s jemným pískem, termální prameny a surfování - tak to je poloostrov Cesme, který leží jen 70 kilometrů západně od Izmiru. Stejné jméno nese i nejznámější prázdninové letovisko tohoto poloostrova.

Romantická atmosféra místních uliček, přístavní promenáda a hrad Janovanů, z něhož je nádherná vyhlídka do zátoky, okouzlí bezpochyby každého turistu.

FRANCIE - NICE

Nice - přístavní město na proslulém Azurovém pobřeží jižní Francie s bohatým kulturním dědictvím je označováno za "klenot středomořského pobřeží". Staré město kolem přístavu tvoří spleť úzkých uliček a náměstí s pouličními tržišti. Nové město se rozrostlo podél pláže Baie des Angles -známé Anglické promenády s řadou hotelů táhnoucí se z centra města až k letišti, v délce více než šest kilometrů.

ŠPANĚLSKO - BARCELONA

Srdcem Barcelony je bulvár Ramblas. Tato pestrá a živá ulice se táhne od Plaza Catalunya (náměstí s fontánami) až k přístavu (nábřeží s molem a dominantním vysokým podstavcem se sochou Kryštofa Kolumba) a původně byla korytem potoka.

Pokud se chcete koupat, vydejte se od přístavu severním směrem. Lidová čtvrť Barceloneta, kde odjakživa žili rybáři a námořníci, je pro své pláže, rybí restaurace, hospůdky a bary oblíbeným cílem obyvatel města. Odtud vede příjemná pobřežní promenáda do Poblenou, supermoderní městské čtvrti obklopené zelení a mořem.