Na vesnicích často chybějí jízdní řády

"Ten problém vidím například u společností Martin Uher nebo Hottliner. Zajímalo by mě, jestli to vůbec ROPID (organizátor hromadné dopravy v Praze a okolí) kontroluje," řekl obyvatel Mníšku pod Brdy.

Pavel Kalčík z ROPID tvrdí, že zastávky včetně vyvěšení jízdních řádů kontrolují pracovníci této společnosti pravidelně jedenkrát až dvakrát do měsíce.

Strhávání jízdních řádů - dobrá noční zábava

"Pokud zjistíme, že jízdní řády chybějí, tak to oznámíme dopravci. Ten musí do jednoho týdne vylepit nové, jinak mu můžeme dát pokutu až do dvou tisíc korun," prohlásil Kalčík.

Podle něj většinou po návratu ze sobotních diskoték strhávají jízdní řády mladí lidé, kteří mnohdy také demolují čekárny.

"Řidiči by proto měli sledovat stav zastávek a o problémech okamžitě informovat své nadřízené," dodal Kalčík.

Závady můžete hlásit na telefonním čísle: 02/24 23 67 54

Dopravce Martin Uher, který provozuje autobusové linky mezi Mníškem pod Brdy a smíchovským nádražím, kritiku uznává. "Je pravda, že už přibližně dva týdny je rozbitý například stojan s jízdními řády na Cukráku.

Je to od té doby, co do něj vrazil nějaký tirák," sdělil Martin Uher. Samozřejmě to opravím, ale chci to udělat tak, aby jízdní řády visely na jiném sloupku dál od vozovky, protože pak by do nich nemohlo vrazit žádné auto," dodal Uher.