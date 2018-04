Na veletrhu si můžete koupit zájezd se slevou

10:07 , aktualizováno 10:07

Pokud se zajímáte o novinky v cestovním ruchu, zajeďte v těchto dnech do Brna. Od 8. do 11.ledna tady probíhají veletrhy Go a Regiontour. Během čtyř dnů, z nichž první dva jsou určeny pro odborníky, se návštěvníkům představí více než tisíc vystavovatelů z 24 zemí. Pokud plánujete letní dovolenou, máte šanci si tady u některé cestovní kanceláře koupit zájezd se slevou.