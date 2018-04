Na tatranské chodníky dorazí Schengen až v červnu

Ochrana přírody nad politikou

"V Tatrách totiž mají přednost pravidla o ochraně přírody. A stejně tak jako každý rok máme od 1. listopadu do 15. června některé cesty sezonně zavřené," vysvětluje náměstek ředitele Státních lesů tatranského národního parku Marián Šturcel. Poláci žádné sezonní omezení nemají.

Dosud se na polskou stranu velehor dalo přejít jen v jediném bodě, a to na Rysech. Od června to zřejmě bude možné i jinde. "Nikde ale nebudou turisté moci chodit volně po zelené louce nebo se šplhat kdekoli do svahů. Budou se moci pohybovat jen po turistických chodnících. Je to kvůli bezpečnosti lidí, ale snažíme se tím chránit i přírodu," říká Šturcel.

Stezky z Polska na Slovensko vedou například přes Tomanové sedlo, Bystré sedlo, Volovec či Lúčne sedlo. A také přes Kasprův vrch, kde by ale Slováci davy turistů viděli jen neradi. Z polské strany sem totiž vede lanovka a na slovenské straně je zapomenutá Tichá dolina, kam dosud zabloudil jen málokdo.

"Tichá dolina je i ze slovenské strany těžce přístupná, a proto do ní přicházelo jen málo návštěvníků. Bojíme se, že kdyby sem sestupovali lidé přímo z lanovky, mohli by přírodu nevratně poškodit. Chodníky tu jsou totiž jen úzké, hluk by mohl vyplašit hnízdící ptáky. Bojíme se také, že by tam zůstávaly odpadky," řekl Šturcel s tím, že slovenská strana zvažuje, že pro toto místo vyhlásí nějaká omezení.

Poláci však věří, že to nebude třeba. "Věřím, že Tichou dolinu polští turisté neohrozí, protože cesta do ní z Kasprova vrchu není snadná," řekl listu Gazeta Wyborcza ředitel polského Tatranského národního parku Pawel Skawinski. Každopádně do června budou obě strany ještě jednat.

"Na polské straně zavládla trochu panika, že Slováci nechtějí polské turisty, ale tak to není. Tatry nebudou zavřené, přijmou každého dobrého člověka, který respektuje, že každý stát má povinnost starat se o to, co je v něm vzácného," řekl Šturcel.

Do Polska je možné projet i na raftu

Mimo národní parky ale budou lidé moci překračovat hranice všude, kde se jim zachce, tedy i mimo dřívější hraniční přechody. Do sousední země budou moci zajet po řece.

"Dosud, když větší skupina vodáků chtěla přejet po hranici po řece Dunajec ze Slovenska do Polska, musela si předem vyjednat povolení pro plavbu. Pokud řeku sjížděl osamělý kanoista, zadržela jej cizinecká policie," uvedla Vladimíra Hrebeňáková ze slovenského ministerstva vnitra s tím, že od nynějška už vodáci budou moci projíždět bez zastavení. Povolení už nebudou potřebovat.

Pokud ovšem budou chtít zdolat řeku na pltích, které tu tradičně jezdí, musejí se smířit s tím, že jejich cesta skončí ještě na Slovensku. "Pro nás se se vstupem do schengenského prostoru nic nezmění. Neměli bychom jak dostat pltě zpátky," řekl spolumajitel Pltnické a turistické společnosti na Dunajci v Červeném Kláštoru Pavel Petrík.