Na šumavském Špičáku směli v létě kácet, sjezdovky jsou o hodně širší

Špičácké sjezdovky se podařilo po desítkách let poprvé rozšířit už před loňskou sezonou (čtěte zde), ale správci areálu měli tehdy od ochránců přírody svolení kácet jen ve spodních partiích pod Jezerní cestou. Letos už mohlo rozšiřování sjezdovek pokračovat i ve vyšších polohách.

"Sjezdovky jsme rozšířili o dalších zhruba 1,6 hektaru," uvedl spolumajitel areálu Vladimír Kasík. Maximální šířky podle něj nyní dosahuje začátek Slalomové sjezdovky (číslo tři) a U zalomeného (číslo dvě). Jsou rozšířeny také oba horní 'padáky´ na těchto sjezdovkách. Kácení stromů už skončilo, nyní ještě pokračují terénní úpravy.

Podle Kasíka je rozšíření sjezdovek velmi důležité, protože návštěvníkům přinese vyšší komfort. "Všechny sjezdovky jsou nyní nejméně 40 až 50 metrů široké. Lyžování tak na nich bude bezpečnější i příjemnější, hlavně pro vyznavače carvingového oblouku," uvedl Kasík. Dodal, že s nově vzniklou plochou sjezdovek souvisí i posílení zasněžování o nová děla.

Novou lanovku na Šancích začnou stavět za rok

Špičák je nejnavštěvovanějším šumavským areálem s osmi vleky a 1 200 metrů dlouhou čtyřsedačkovou lanovkou.

Do budoucna mají majitelé v plánu vybudovat ještě jednu lanovku, která by vedla zhruba do poloviny sjezdovky Šance až pod její nejprudší část.

"Záměr už získal kladné stanovisko v posudku vlivu na životní prostředí a nyní připravujeme podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení," řekl Kasík. Lanovka by podle něj mohla být v provozu v sezoně 2012/2013.

Kolik by měla nová lanovka stát, Kasík zatím neví. Ještě totiž nepadlo rozhodnutí, zda půjde o klasickou sedačkovou lanovku nebo jen o lyžařský vlek.