Na Šumavě budou vyjížďkové okruhy pro hypoturistiku

9:35 , aktualizováno 9:35

Zřízení turistických tras na Šumavě připravuje pro příznivce jezdectví na příští sezónu Správa národního parku Šumava. Stezky pro koně v podobě vyjížďkových okruhů a nikoli dálkových tras by měly vznikat v okolí tamních farem, zabývajících se chovem koní, a budou odděleny od běžných pěších a cyklistických tras. Uvedl to mluvčí parku Zdeněk Kantořík. Doplnil, že turistiku v koňském sedle však hodlá správa parku směřovat do Chráněné krajinné oblasti v podhůří Šumavy, tedy mimo území vlastního národní parku.