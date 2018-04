Doplnil, že připraven je také zajímavý doprovodný program. "Půjde především o vyhlídkové lety. Kdo bude mít zájem, může si zaplatit paraglidingový naviják, kdy si ho instruktor připne před sebe a společně poletí padákem," řekl Stryk. Doplnil, že připravena je také ukázka akrobatického létání a jako překvapení je nachystán křest valašské královské letky.Nákupní ceny ultralehkých letadel se pohybují od 600 tisíc korun až do dvou milionů korun. Vyhlídkový patnáctiminutový let stojí v ultralehkém letadle 450 korun.V loňském roce se na sraz ultralehkých letadel přišlo podívat tři tisíce platících diváků. Pořadatelé však odhadují, že další dva tisíce osob se akce účastnilo bez placení. Vstupné bude 30 korun a lidé do 130 centimetrů mají bezplatný vstup.