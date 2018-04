Na sraz má přijet na 150 tříkolek Velorex

Sobota je vyhrazena soutěži Klikovka. Jejím dějištěm bude okolí Boskovic a tvořit ji budou tři části. V první dostanou závodníci za úkol vyjet v limitu kopec. Další disciplína prověří zkušenosti závodníků s montáží kol. Chybět nebude chybět ani

gastronomické klání.

Neděle bude tradičně patřit jízdě městem v koloně, na kterou volně naváže soutěž Miss Velorex. "Jde vlastně o automobilovou soutěž krásy a hodnotí se celkový stav a vybavení velorexu," uvedl Kostík. Loni rozhodovalo o vítězi automobilové soutěže

krásy přibližně 500 diváků, kteří sledovali jízdu městem.

Populární Velorex, dříve známý pod jménem Oskar, zkonstruovali v roce 1936 bratři Mojmír a František Stránští. O 14 let později se "tříkolka" začala vyrábět sériově v České Třebové. Výroba byla zastavena v 70. letech. Do ulic postupně vyjelo přibližně 20.000 velorexů, mnohé z nich byly vyvezeny do Polska, Německa a Maďarska.